مبارزه با تروریست ها را باید در هر جایی ادامه دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، نشست سه جانبه میان وزرای خارجه سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در مسکو برگزار شد.

سرگئی لاوروف وزیر امورخارجه روسیه در ابتدای اجلاس سه جانبه ضمن تشکر از تمام کشورهای جهان برای محکوم کردن اقدام تروریستی که منجر به کشته شدن سفیر روسیه در آنکارا شد گفت: در نشست سه جانبه به دنبال آن هستیم که به حل بحران سوریه و کاهش درد و رنج مردم این کشور و تسهیل ارسال کمک های انسان دوستانه و ایجاد آتش بس کمک کنیم.

در ادامه محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان ضمن تسلیت به دولت، ملت و خانواده سفیر مقتول روسیه در ترکیه اظهار داشت: نشست سه جانبه امروز برای آینده سوریه مهم است، ما بر این باور هستیم که بحران سوریه از طریق راه حل سیاسی حل و فصل شود و گزینه دیگری برای آن وجود ندارد.

وی تاکید کرد: باید با تروریست ها نه تنها در سوریه بلکه در هر جای دیگر مبارزه را ادامه دهیم.

ظریف در ادامه با ابراز خرسندی از کمک به خروج مردم سوریه از مناطق محاصره شده گفت: ما در این نشست می خواهیم در خصوص موضوعات مهمی از جمله ارسال کمک های انسان دوستانه و آتش بس همه جانبه گفتگو کنیم.

چاووش اوغلو وزیر امورخارجه ترکیه نیز ضمن تسلیت به روسیه در خصوص کشته شدن سفیر این کشور در آنکارا، از موافقت مسکو با تشکیل کمیته تحقیق مشترک برای بررسی این موضوع تشکر کرد و گفت: همکاری این سه کشور در حلب منجر به دستاو دهای خوبی شد.

وی ابراز امیدواری کرد که این همکاری مناطق دیگر سوریه را نیز شامل شود.