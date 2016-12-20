روابط آنکارا-مسکو آسیب نمی بیند/ادامه همکاری با روسیه در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد که حادثه ترور سفیر روسیه در این کشور تنها در راستای آسیب رساندن به روابط دوجانبه میان آنکارا و مسکو به انجام رسیده است.

وزیر خارجه ترکیه در این باره اعلام کرد: علیرغم اینکه عناصر دخیل در حادثه ترور سفیر روسیه در این کشور به دنبال صدمه زدن به روابط دوجانبه مسکو و آنکارا هستند، ما چنین اجازه ای را به آن ها نخواهیم داد.

«مولود چاوش اوغلو» که برای شرکت در نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه درباره اوضاع و تحولات سوریه به مسکو رفته است در این باره به خبرنگاران گفت: کارشناسان دو کشور ترکیه و روسیه در حال همکاری با یکدیگر هستند تا از این طریق بتوانند به جزئیات دقیق تری درباره این حادثه اسف بار دست یابند.

وی همچنین در ادامه تصریح کرد: همکاری میان روسیه و ترکیه با هدف رسیدن به راه حل سیاسی مناسب برای پایان دادن به درگیری ها در سوریه ادامه خواهد داشت.