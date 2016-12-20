۳۵۰۰ هکتار جنگل و مرتع در استان کرمانشاه طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمودیان امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت مدیریت بحران اظهار داشت: در راستای خدمت رسانی در راه های درون و برون شهری سایت های پایش تصویر ایجاد شده و کنترل لازم صورت می گیرد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از استفرار ۵۳ پایگاه امداد شهری و روستایی در استان خبر داد و افزود: ۱۶ پایگاه هلال احمر، ۲۸ ایستگاه آتش نشانی، ۱۱ راهدارخانه و یک پایگاه امداد هوایی در استان مستقر شده است.

محمودیان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت بحران گفت: طرح آسیب شناشی علت ساخت و سازی غیرمقاوم در دستور کار قرار دارد و مکان یایی و احداث سایت های اسکان اضطراری نیز از جمله اقدامات است.

وی با بیان اینکه هوای استان کرمانشاه از ابتدای سال تاکنون ۳۷ روز در وضعیت خارج از حد استاندارد قرار داشته، گفت: در این مدت ۲ روز هوای استان در وضعیت بحرانی قرار داشت و در مجموع ۹۵ درصد علت ریزگردها منشا خارجی وعمدتا از عراق و سوریه بوده است.

محمودیان از وقوع ۱۴۷ فقره آتش سوزی در سطح جنگل ها و مراتع استان کرمانشاه طی ۹ ماه امسال خبر داد و بیان کرد: در این مدت ۳۵۰۰ هکتار جنگل و مرتع در استان طعمه حریق شدند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه خواستار اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص بیمه ساختمان ها و مزارع شد و گفت: باید بیش از پیش در این زمینه تلاش کرد.

وی با اشاره به مقاوم سازی ۴۶ هزار و ۱۷۵ واحد مسکن روستایی در استان افزود: در بحث اعتبارات حوزه مدیریت بحران، اعتبارات به دستگاه های مربوطه همچون منابع طبیعی تزریق می شود و ریالی به مدیریت بحران داده نمی شود.

محمودیان با اشاره به پوشش خوب جنگل ها و مراتع استان در سال گذشته گفت: متاسفانه آتش زدن پسچرا ها از دلایل وقوع آتش سوزی در سطح استان بوده است.

وی در ادامه بیان کرد: ۴۷ میلیارد تومان بابت خسارت های ناشی از سیل زدگی شهرستان سنقر تزریق و دیروز توزیع اعتبار شد. همچنین ۷۹ میلیارد تومان برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بابت بازسازی واحدهای شهری و روستایی کمک شد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با بیان اینکه ۱۴ کارگروه فعال در بحث مدیریت بحران در استان فعال است، افزود: استان کرمانشاه در معرض ۱۱ مخاطره طبیعی قرار دارد.

وی با اشاره به آموزش ۵۳ هزار و ۲۲۳ نفر ساعت در حوزه مدیریت بحران گفت: سند سندای استان با هدف کاهش بلایای طبیعی تهیه و به وزارت کشور و سازمان ملل ارسال شد که سوانح را تا ۱۵ سال آینده پیش ‌بینی می ‌کند و بزودی ابلاغ می شود.