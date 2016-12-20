به گزارش خبرنگار مهر، روح الله فکوری ظهر امروز در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان گفت: حمایت از تولید و کارآفرینی نیازمند حذف قوانین دست و پاگیر است.

وی افزود: اگر گره از دست و پای بخش خصوصی باز شود قطعا شرایط کسب و کار و تولید در کشور بهتر می شود.

رئیس کانون کارآفرینان استان لرستان با اشاره به اینکه فضای کسب و کار ایران در سطح جهان رتبه ۱۲۲ را دارد و این نشان می دهد که شرایط برای کارآفرینی و تولید مناسب نیست، تصریح کرد: فرآیند ثبت شرکت در برخی کشورها دو ساعت است.

فکوری یادآور شد: این در حالی است که در بهترین شرایط ثبت شرکت در کشور ما یک ماه طول می کشد.

وی با تاکید بر اینکه دولت ها باید تلاش کنند که قوانین دست و پا گیر را حذف کنند زیرا قوانین ما در بسیاری از زمینه ها بیشتر از کشورهای توسعه یافته هستند، افزود: در این شرایط مجلس شورای اسلامی بهترین تولید کننده است زیرا قوانین مختلفی برای کار و کارآفرینی وضع می کند.

رئیس کانون کارآفرینان استان لرستان ادامه داد: برای رونق کسب و کار باید قوانین دست و پاگیر حذف شود و به جای اینکه به سمت تسهیلات برویم به سمت کاهش سهم کارفرما در بیمه و مالیات برویم.

فکوری گفت: تسهیلات ارزان قیمت خود نوعی افزایش نقدینگی و تورم به دنبال دارد و کاهش مالیات، بیمه و ...بهترین راهکار برای رونق کسب و کار است.