به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، اعضای جدید هیات مدیره کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل انتخاب شدند.

بر این اساس، غلامحسین شافعی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مسعود خوانساری از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، محمد لاهوتی از کنفدراسیون صادرات ایران، حامد سلطانی نژاد از بورس کالا، یونس مظلومی از بیمه رازی، علی اشرف افخمی از بانک صنعت و معدن، سیدحسین سلیمی و محمدمهدی بهکیش، اعضای جدید هیات مدیره کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل هستند.

گفتنی است پیش از این اسدالله عسگراولادی و مسعود دانشمند در هیات مدیره کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل حضور داشتند.