آموزش نیروی انسانی مؤلفه رسیدن به توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی بعد از ظهر امروز سه شنبه در نشست شورای مهارت شهرستان قروه آموزش نیروی انسانی را یکی از مؤلفه های توسعه پایدار در هر جامعه دانست و اظهار داشت: یکی از مباحث مهمی که امروزه در امر آموزش باید مدنظر قرار گیرد متناسب بودن آموزش های نیروی انسانی با ظرفیت های منطقه برای پرورش نیروی کارآزموده تربیت کرد.

به گفته وی اگر در حوزه معادن قروه آموزش های اثرگذار صورت می گرفت قطعاً این آموزش ها منجر به کارآفرینی می شد و از خام فروشی که ضربه به اقتصاد درونی می زند جلوگیری می کرد.

کولانی ترویج فرهنگ کار را مهم دانست و تصریح کرد: در جامعه امروزی بین ایده آل های ذهن یک جوان تحصیل کرده با واقعیت هم خوانی وجود ندارد لذا باید با ترغیب جوانان به فرهنگ صحیح کار این ناهماهنگی را جبران کرد.

وی با بیان اینکه امروزه خلایی که در مبحث آموزش در دانشگاه ها و مراکز آموزشی وجود دارد این است که بدون شناسایی ظرفیت ها در حال کار هستند که لازم است تمامی دانشگاه ها معیاری برای سنجش رشته های مهارتی داشته و استعدادیابی کنند.

کولانی فرهم نبودن بسترهای کار و نبود آموزشهای مستمر را علت بی رغبتی مردم به حوزه های مهارتی عنوان کرد و تنها صرف مدرک دادن بدون حمایت را بی ارزش خواند.

وی ورود بخش خصوص به مهارت آفرینی را مهم خواند و با بیان اینکه امروزه واحدهای صنعتی در سطح منطقه احساس نیاز نمی کنند به آموزش های مهارتی و نیروهای غیر متخصص را به کار می گیرند، گفت: همین یکی از عوامل شکست در تولید است لذا باید آموزش های فنی و حرفه ای موضوع مهمی برای واحدهای تولیدی باشد.

کولانی با اشاره به اینکه مدیریت های چند وجهی مانع اجرای صحیح آموزش های مهارتی است، عنوان کرد: مادر آموزش های مهارتی سازمان فنی و حرفه ای است که با بهره گیری از ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری به دنبال ایجاد اشتغال و اثربخشی در سطح جامعه است.