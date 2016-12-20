به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، علیرضا حاجیان‌زاده با اشاره به ساخت این مجتمع در قم و توجه به مسایل دینی کودکان و نوجوانان تصریح کرد: این مرکز می‌تواند به برکت ارتباط با حوزه‌های علمیه به پژوهش‌های دینی و مذهبی بپردازد و نتایج آن و آثار این فعالیت‌ها را در تولیدات و فعالیت‌های کانون خواهیم دید.

وی در این آیین که استاندار قم و جمعی از علمای دینی هم حضور داشتند توجه به رویکردهای دینی و مذهبی با تکیه بر شیوه‌ها و تکنیک‌های کانون را یکی از مهم‌ترین رویکردهای کانون در سه سال گذشته برشمرد.

او در سخنرانی خود ماموریت اصلی کانون را در دو محور اصلی پرورش توان فکری کودکان و نوجوانان از طریق کتاب و کتاب‌خوانی و مطالعه و نقد و پژوهش، همچنین پرورش ذوق و استعداد هنری و ادبی و تقویت مهارت بهتر زیستن با حضور در کارگاه‌های ادبی و هنری تعریف کرد.

مدیرعامل کانون یادآور شد: امروز مساله اصلی آموزش و پرورش لذت‌بخش کردن محیط یادگیری با استفاده از بازی و سرگرمی و تکنیک‌های هنری و نقد و گفت‌وگو است که این نگاه همیشه در کانون برای بچه‌ها ساری و جاری بوده است.

حاجیان‌زاده در ادامه این سخنرانی خود به چند فعالیت شاخص و به ‌گفته‌ی وی درخشان کانون در سه سال گذشته پرداخت و توسعه سینمای کودک و اکران فیلم‌های کودک برای بچه‌ها در سراسر کشور را یکی از این نقاط درخشنده برشمرد که به اعتقاد او مغفول مانده بود.

وی توسعه تئاتر کودک در کانون از طریق تولید تئاتر بر اساس متون درسی(تئاتر مدرسه)، کتاب تئاتر و توسعه فعالیت‌های تریلی سیار نمایشی کانون با ۳۰۰ اجرا در سال ۹۴ و حرکت به سمت ۷۰۰ اجرا در سال ۹۵ را دیگر نقطه درخشان کارنامه کانون در این سال‌ها عنوان کرد.

وی راه‌اندازی مراکز فراگیر در سراسر کشور برای حضور کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه از برنامه‌ها و تولیدات کانون را با هدف توسعه عدالت فرهنگی به عنوان یکی از نقاط درخشنده فعالیت‌های کانون برشمرد.

مدیرعامل کانون عنایت‌های مقام معظم رهبری را یک امتیاز ویژه برای کانون دانست و با اشاره به راه‌اندازی مجتمع کانون قم از محل اعتبارات سفر معظم‌له توضیح داد: مقام معظم رهبری همواره در جریان سفرهای‌شان به استان‌های مختلف کشور اعتباراتی را برای راه‌اندازی مراکز ثابت و سیار به کانون اهدا می‌کنند که بزرگ‌ترین پروژه آن همین مجتمع بزرگ قم است.

حاجیان‌زاده از حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به واسطه این عنایت‌ها و دفتر ایشان برای پیگیری پروژه‌های کانون، همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای کمک به ساخت این مراکز قدردانی کرد.

سخنران دیگر این آیین مدیر کل کانون استان قم بود که راه‌اندازی چنین مراکزی را نشانه توجه مسوولان عالی کشور به کودکان به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت کشور برشمرد و افزود: نسل حاضر جای خود را باز کرده است و از اهمیت برخوردار شده است.

محسن ربانی به این مساله هم اشاره کرد که در ماه‌های اخیر که کار آماده سازی مجتمع کانون قم انجام می‌شد، خانواده‌های ساکن شهر پردیسان به کانون مراجعه و فرزندانشان را ثبت‌نام می‌کردند.

او توضیح داد که بسیاری از فعالیت‌های کانون در این مرکز ارایه می‌شود و از این جهت مجتمع کانون قم منحصر ‌به‌فرد است.

اشاره این مدیر کانون به بخش‌های مختلف این مجتمع شامل دهمین مرکز فرهنگی‌هنری ثابت کانون استان قم با دو سالن مجزای «کتاب‌خانه کودک» و «کتاب‌خانه‌ی نوجوان»، «مرکز فراگیر» برای کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه، «کتاب‌خانه‌ی تخصصی دین و کودک» و «مرکز پژوهش‌های دینی کودکان و نوجوانان»، سالن سینمای کودک و بخش علوم و نجوم همچون زیست‌شناسی، هوا فضا، رباتیک، نجوم، آسمان‌نما و... است.

این مجتمع بزرگ همچنین دارای اتاق بازی و سرگرمی، استودیو، کارگاه‌های نوشتن خلاق، شعر و داستان، قصه‌گویی، نقاشی، سفال‌گری، پرورش خلاقیت، پویانمایی، هنرهای تجسمی، نمایش عروسکی، گام به گام تا اندیشه، بازی‌های رایانه‌ای و... است.

سید مهدی صادقی، استاندار قم نیز در پایان این مراسم اظهار امیدواری کرد و گفت: این مجموعه‌ی فرهنگی‌هنری می‌تواند زمینه‌های پرورش فکر، اندیشه، هنر و خلاقیت‌های کودکان و نوجوانان و آینده‌سازان کشور را فراهم کند.

پخش نماهنگ و اجرای سرود بانوی آب و آینه از سوی اعضای مرکز شماره ۴ کانون با شعری از سیدحبیب نظاری و رهبری سهیل مطیعا از دیگر بخش‌های این آیین بود.

پس از این مراسم مدیرعامل کانون، استاندار و مسئولان حاضر، از بخش‌های مختلف مجتمع جدید کانون بازدید کردند و اعضا و مربیان کانون با اجرای برنامه‌های جذاب به معرفی فعالیت‌های این مجتمع پرداختند.

مجتمع بزرگ فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم روز ۲۹ آذر ۱۳۹۵ در شهر پردیسان، خیابان شهروند، خیابان سبلان، کوچه نوزدهم افتتاح شد.