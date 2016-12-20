۷۰ درصد معلمان کشور دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی زرافشان در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش، اظهار کرد: اقتصاد دانش‌بنیان متکی بر توسعه دانش است و توسعه دانش متکی بر امر پژوهش است.

وی با بیان اینکه در آموزش و پرورش، پژوهش دارای جایگاه ویژه‌ای است، افزود: پژوهش مورد توجه، تأکید و ضرورت بوده و در سند تحول بنیادین به امر پژوهش پرداخته شده است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در هدف عملیاتی شماره ۶ سند تحول آمده است که باید در امر یادگیری در فرایند تعلیم و تربیت تنوع‌بخشی ایجاد شود که برای تحقق این امر باید زیرساخت‌های لازم جهت امر پژوهش در آموزش و پرورش ایجاد شود.

وی افزود: همچنین با توجه به هدف عملیاتی شماره ۱۱ و ۱۸ این سند در بازمهندسی سیاست‌ها و اصول حاکم در برنامه درسی تربیت معلم و نیز تغییر و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت با رویکرد تعالی بخشی به امر پژوهش پرداخته شده است.

زرافشان به ارائه گزارش تیمز ۲۰۱۵ اشاره کرد و افزود: این گزارش نشان دهنده نتیجه و جایگاه کشور در طول مسیر را نشان می‌دهد و تغییر در کتاب‌های پایه سال چهارم و هشتم از نتایج دوره هدف این تحقیقات بوده است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در آموزش و پرورش یکی از کارکردهای آن تربیت نسل آینده و پاسخگویی به نیازهای امروز و فردای دانش‌آموزان است، تصریح کرد: پژوهش را باید از مدرسه و از درون کلاس‌ها آغاز کرد و این امر از دانشگاه دیر است و باید به این موضوع در مأموریت‌ها دقت کرد.

وی با بیان اینکه نیازهای نسل آینده چه می‌باشد، گفت: دانش‌آموز اول ابتدایی امسال ۱۲ سال آینده فارغ‌التحصیل می‌شود و با پژوهش باید بررسی شود که نیازها، شایستگی‌ها و مهارت‌های این دانش‌آموزان در آینده چه چیزی است.

وی با اشاره به فعال بودن ۶۲۸ پژوهش‌سرا در کشور گفت: امر تشکیل این پژوهش‌سرا از سال ۸۱ آغاز شد و هم‌اکنون به ارائه خدمات در زمینه پژوهش می‌پردازد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دانش‌آموزان در جشنواره‌های علمی که متولی آن نهادهای علمی و به خصوص معاونت علمی ریاست جمهوری است، حضور فعال داشته و خوش می‌درخشند، تصریح کرد: به عنوان مثال در جشنواره گیاهان دارویی که سال اول آن برگزار شد ۳ نفر از دانش‌آموزان به مرحله مسابقه راه پیدا کرده و ضمن کسب رتبه، طرح‌های آنها تجاری‌سازی شده است.

زرافشان ادامه داد: همچنین در جشنواره دریا که برای دومین سال برگزار می‌شد یک دانش‌آموز ابتدایی به عنوان برگزیده انتخاب شد.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد معلمان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند، تصریح کرد: پیشنهاد تأسیس پژوهشگاه معلمان داده شده است و در صورت تصویب در هر استان شاهد استفاده از ظرفیت‌های معلمان پژوهشگر خواهیم بود.