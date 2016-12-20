سلطانی فر: باید روند پرسپولیس در استقلال دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در نشست پیش مجمع باشگاه پرسپولیس، گفت: بنده احساس رسالت و تکلیف می کنم به عنوان وزیر ورزش و جوانان در مدتی که در این جایگاه هستم، تلاش کنم باشگاه پرسپولیس و استقلال سرو سامان پیدا کنند چون می دانم میلیون ها هوادار این دو باشگاه، روز و شب شان با نتایج این دو تیم می گذرد. این موضوع را با گوشت و پوست و استخوان خودم لمس کرده ام.

سلطانی فر به بهبود وضعیت پرسپولیس در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: حرکت هیات مدیره پرسپولیس در یکی دو سال اخیر خوب بوده و وضعیت باشگاه نظم پیدا کرده است. باید در استقلال هم همین روند دنبال شود. حیف است این دو باشگاه به عنوان دو سرمایه ملی به لحاظ ساختاری و قانونی، با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم کنند.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد که حل مشکلات این دو باشگاه باید یکی از اولویت های مدیران وزارتخانه باشد. او گفت: از معاونان خودم و همه بخش های وزارتخانه می خواهم که به حل مشکلات پرسپولیس و استقلال کمک کنند. معاونت قهرمانی، معاونت حقوقی و دیگران هم باید حتما کمک کنند.

سلطانی فر، مالیات انباشته سال های گذشته را یکی از مشکلات اصلی استقلال و پرسپولیس دانست و گفت: این مشکل باید یک بار برای همیشه حل شود. با رئیس سازمان امور مالیاتی هم مذاکراتی داشته ایم. دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید مدارکی که مربوط عملکرد مالی آن ها می شود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از صحبتهایش به وضعیت فعلی پرسپولیس در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا اشاره کرد و گفت: فکر می کنم پرسپولیس امروز ظرفیت خوبی دارد که بعد از سال ها به عنوان یک باشگاه ایرانی، در لیگ قهرمانان آسیا نتیجه خوبی بگیرد. از سال ۱۹۹۲ که پاس قهرمان آسیا شد، باشگاه های ما دیگر هیچ گاه به چنین موفقیتی نرسیده اند. البته سپاهان و ذوب آهن هم هر کدام یک بار در سال های اخیر به فینال رسیده اند. امیدواریم این موفقیت ها دوباره تکرار شود. استقلال هم همین ظرفیت را دارد. البته یک بازی سخت در پلی آف لیگ قهرمانان مقابل السد قطر دارد. ان شاء الله پلی آف را که رد کند، شرایط بهتری پیدا می کند.