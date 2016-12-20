اختصاص۱۰۰۰میلیارد ریال ردیف اعتباری ویژه به آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حضرتی پر ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان با بیان اینکه این اعتبار برای نخستین بار به منظور ارتقای شاخص های توسعه در لایحه بودجه سال ۹۶ در نظر گرفته شده است افزود: اعتبارات عمرانی استانی آذربایجان غربی در لایحه بودجه سال آینده ۲۹۱۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.

وی با اشاره به رشد ۱۳ درصدی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان های کشور در مقایسه با اعتبار مصوب سال جاری، اظهار داشت: در لایحه بودجه ۹۶ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانهای کشور مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

حضرتی افزود: علاوه بر اعتبارات استانی، مبلغ ۸۸۷۰۰ میلیارد ریال نیز در قالب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته برای استان های کشور پیش بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۳۹۵ حدود ۵ درصد رشد نشان می دهد.

وی با بیان اینکه مجموع بودجه هزینه ای استان های کشور با ۱۷.۵ درصد رشد نسبت به سال جاری مبلغ ۸۸۲۲۴ میلیارد ریال پیش بینی شده است، افزود: از این اعتبار ۵۸ درصد مربوط به حقوق و مزایای پرسنلی (با ۲۵ درصد رشد) و ۴۲ درصد نیز به سایر اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استانی استان های کشور (با ۸ درصد رشد) می باشد ...

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی گفت: مجموع اعتبارات هزینه ای آذربایجان غربی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۳۳۶۰ میلیارد ریال شامل ۲۰۳۶ میلیارد ریال مربوط به حقوق و مزایای مستمر و ۱۳۲۴ میلیارد ریال مربوط به سایر اعتبارات هزینه ای می باشد

حضرتی تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۹۶ کل اعتبار هزینه ای استان نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۵ نشان دهنده رشد ۱۷ درصدی بوده و بخش مربوط به حقوق و مزایای مستمر استان نیز از ۲۹ درصد رشد نسبت به سال گذشته برخوردار است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی در ادامه با ارائه گزارشی درمورد وضعیت اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی افزود: ۱۴ جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکنون در استان برگزار شده و ۱۵ دستگاه اجرایی در این راستا برنامه های خود را ارائه کرده است.