آغاز اجرای طرح غربالگری اوتیسم در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سلگی عصر سه‌شنبه در کارگروه مناسب‌سازی نهاوند، گفت: متاسفانه ۷۰ درصد ادارات شهرستان نهاوند در راستای ارائه خدمات و تسهیل امور معلولین مبنی بر ایجاد میز خدمت، همکاری نداشته اند.

وی با تاکید بر لزوم رعایت حقوق معلولین در جوامع بر اجرای هرچه سریع‌تر این مهم تاکید کرد و گفت: ادارات نهاوند باید برای تسهیل در امور اداری معلولان یک نفر را در میزهای خدمت به کار گیرند.

رئیس اداره بهزیستی نهاوند در ادامه با اشاره به آغاز اجرای طرح غربال گیری اوتیسم در شهرستان نهاوند، گفت: این طرح باهدف کاهش معلولیت برای کودکان یک تا ۶سال شهرستان و از طریق تست و آزمون اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در طرح غربالگری اوتیسم کودکانی که از طریق آزمون، مشکوک به اوتیسم شناخته می‌شوند، برای تشخیص نهایی و همچنین آغاز اجرای طرح‌های درمان به متخصصان ارجاع و پس از تائید قطعی بیماری به مراکز درمانی و توان‌بخشی معرفی می شوند.

سلگی با اشاره به اینکه شناسایی کودکان مبتلابه اوتیسم یک طرح نوپاست، افزود: اوتیسم نوعی بیماری اختلال ذهنی است که کودکان دچار مشکلاتی از جمله عدم واکنش به رنگ‌ها، موقعیت‌ها، صداها، تغییرات محیطی، انزوا و عدم ارتباط با پیرامون خود می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه بیماری اوتیسم «درخودماندگی Autism» از بیماری‌هایی است که در اوایل دوره کودکی و معمولا قبل از ۳ سالگی ظاهر می‌شود، گفت: هرچند علایم و شدت آن در افراد مختلف، متفاوت است، اما همه انواع اوتیسم برتوانایی برقراری ارتباط با دیگران توسط کودک، تاثیر می‌گذارد.

رئیس اداره بهزیستی نهاوند، افزود: خانواده‌ها برای انجام این تست به اداره بهزیستی شهرستان نهاوند مراجعه کنند تا در صورت وجود مشکل به مراجع و متخصصان استان ارجاع شوند.