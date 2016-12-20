رقابت پذیری محصولات کشاورزی مستلزم ایجاد صنایع تبدیلی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی بعد از ظهر سه شنبه در گردهمایی مدیران عامل شرکت های تعاونی روستایی کردستان و جشن شکرگذاری گندم دراین استان که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزارشد، گفت: می طلبد در استان زمینه فعالیت های مختلف به ویژه کشاروزی در روستاها ایجاد وتقویت شود.

وی عنوان کرد: بخش کشاورزی ما مستحق در اختیار داشتن انبارها و سیلوهای استاندارد متناسب با ظرفیت تولید محصولات کشاورزی به ویژه گندم است و امیدواریم مسئولان کشوری در این راستا از ما حمایت بیشتری کنند.

وی اظهارداشت: امروز کشاورزی براساس رقابت پذیری می تواند توسعه پیدا کند و بی شک این بخش بدون وجود صنایع تبدیلی توان رقابت پذیری نخواهد داشت.

معاون امور اقتصادی وتوسعه منابع استاندار کردستان ادامه داد: هنوز در زمینه صنایع تبدیلی و بسته بندی دراستان ما خلاء هایی وجود دارد که با همت شبکه تعاون روستایی می توانیم موانع موجود در این رابطه را برطرف کنیم.

فیروزی بیان کرد: متاسفانه نظام روستایی ما تضعیف و در مقابل حاشیه نشینی در شهرها تقویت شده است که این مسئله در راستای مشی تکاملی نیست و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

وی عنوان کرد: روستاهای ما دستگاه ونظام فکری ومعنوی متاثر از فرهنگ ناب ایرانی و اصیل اسلامی است و این میراث بشری است که باید در راستای تداوم و حفظ آن تلاش کنیم.

مدیرسازمان تعاون روستایی کردستان هم در این مراسم گفت: بیش از ۱۹۵ تشکل بخش کشاورزی از این سازمان تاکنون مجوز فعالیت دریافت کردند.

احمد ذکریایی نژاد با بیان اینکه تشکل های کشاورزی ظرفیتی برای توسعه این بخش در استان فراهم کردند، عنوان کرد: امیدوارم با برنامه ریزی دقیق بتوانیم از ظرفیت این تشکل ها استفاده و مسیر احیای روستاها وتوسعه بخش کشاورزی را سرعت بخشیم.

وی بیان کرد: با توجه به ایجاد تغییرات و تعاملات امروز می طلبد ساختار و وظیفه مندی شرکت های تعاون روستایی بازمهندسی شود.

وی با اشاره به خرید ۸۵۶ هزار تن گندم مازاد برنیاز کشاورزان کردستان توسط دولت در سال جاری، بیان کرد: ۵۸ درصد این میزان توسط شبکه تعاون روستایی خریداری شده است.

مدیرسازمان تعاون روستایی کردستان اعلام کرد: شبکه تعاون روستایی استان در زمینه خرید گندم امسال رتبه سوم کشوری را کسب کرد.