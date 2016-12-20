۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۸

مسئول دفتر بعثه رهبر معظم انقلاب در آذربایجان غربی:

ثبت نام آزمون روحانیون کاروان های عتبات عالیات آغاز شد

ارومیه - مسئول دفتر بعثه رهبر معظم انقلاب در آذربایجان غربی از آغاز ثبت نام آزمون روحانیون کاروان های عتبات عالیات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر سپهری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران آذربایجان غربی با بیان اینکه ثبت نام از امروز آغاز و تا پنجم دیماه ادامه دارد اظهارداشت: علاقمندان می توانند با پس از ثبت نام اینترنتی به دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری مراجعه کنند.

وی ادامه داد: روحانیانی که پایه هفت حوزه علمیه را به صورت کتبی و شفاهی گذرانده باشند و شرایط سنی آنها ۲۷ تا ۵۵ سال باشد می توانند در این آزمون ثبت نام کنند.

حجت الاسلام سپهری افزود: روحانیان داوطلب پس از ثبت نام اینترنتی با در دست داشتن مدارک مورد نیاز اعم از مدرک تحصیلی، کارت ملی، شناسنامه، ۴ قطعه عکس و کد رهگیری اینترنتی به دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در استان مراجعه کنند.

مسئول دفتر بعثه رهبر معظم انقلاب در آذربایجان غربی عنوان کرد: پس از صحت سنجی مدارک، آزمون در ۲۹ بهمن ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام سپهری اظهارداشت: این آزمون راستای استفاده بیشتر از ظرفیت بالای حوزه‌های علمیه و روحانیون محترم کشور جهت کاروان‌های عمره مفرده، عتبات عالیات و سوریه و مداحان عتبات عالیات برگزار می شود.

