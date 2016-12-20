۱۰ تصویر برتر فضایی/ قلب خورشید و چتربازانی که ستاره شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن پایان سال میلادی ۲۰۱۶، نشریات مختلف برترین رویدادهای فضایی این سال را بررسی می کنند یکی از این رویدادها به تصاویر برتر مربوط می شود. نشریه اسپیس ۱۰۰ عکس فضایی برتر را منتشر کرده که برخی از این تصاویر در این گزارش آمده است.

ژوپیتر و ماه کامل در شمال کالیفرنیا

چتربازانی که ستاره دنباله دار می شوند

شهاب سنگ پرسایدو کهکشان راه شیری در لیام راید پارک



عکس ۳۶۰ درجه از فانوس دریایی هایلند

رنگین کمان درخشان در جزیره آزورس



کهکشان راه شیری در طلوع



فانوس دریایی مارشال و کهکشان راه شیری



نقطه قلب شکل در دل خورشید



کهکشان شیری از جزیره هاوایی