به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیمهای سپاهان و سایپا در چارچوب رقابتهای یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پیش از آغاز این مسابقه بارش باران در ورزشگاه نقشجهان اصفهان آغاز شد و در طول برگزاری مسابقه نیز باران در این ورزشگاه بارید.
مهدی امینی، دروازهبان دوم سپاهان که اتفاقاً در بازیهای اخیر عملکرد خوبی در ترکیب طلاییپوشان اصفهان داشته، امروز بار دیگر درون دروازه تیم اصفهانی قرار گرفته بود.
یکی از نکات جالب این مسابقه، تشویق محرم نویدکیا، کاپیتان تیم سپاهان بود که او بارها از سوی هواداران سپاهان تشویق شد.
3 هزار نفر از هواداران سپاهان امروز در سرمای ورزشگاه نقشجهان راهی این ورزشگاه شده و این تیم اصفهانی را تشویق میکردند. نکته جالب اینکه این هواداران با بلندگو و طبل در ورزشگاه حاضر شده بودند.
به دلیل ابری بودن هوا، نورافکنهای ورزشگاه نقشجهان از ابتدای مسابقه روشن شده بودند.
اعتراضات عبدالله ویسی به مهدی امینی در نیمه نخست مسابقه به میزان قابل توجهی مشهود بود و توجه خبرنگاران رسانههای گروهی را به خود جلب کرده بود.
بارش باران در نیمه دوم بازی بر شدت سرمای هوا افزود و هوادارانی که در ورزشگاه حضور داشتند به میزان قابل توجهی احساس سرما میکردند.
یکی از نکات جالب در این مسابقه مسقف شدن جایگاه خبرنگاران بود تا آنها در شکل مناسبتری بازی را پوشش دهند.
احسان حاجصفی بعد از ورود حسین پاپی به زمین مسابقه که سابقه بیشتری نسبت به او دارد، بازوبند را به حسین پاپی داد.
یکی از نکات قابل توجه، تاریک شدن دروازههای زمین در این مسابقه با توجه به تکمیل نشدن سیستم روشنایی ورزشگاه نقشجهان بود.
این دیدار در پایان با نتیجه 2 بر صفر به سود سپاهان خاتمه یافت.
نظر شما