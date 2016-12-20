به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه ثبت درخواست اهالی رسانه و اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران برای حضور در جشنواره فیلم فجر از صبح چهارشنبه اول دی‌ماه فعال می‌شود و واجدین شرایط می‌توانند درخواست خود را طی ۶ روز و تا دوشنبه ششم دی‌ماه ثبت کنند.

ثبت‌ درخواست برای دریافت کارت رسانه جشنواره فیلم فجر صرفا از طریق سایت www.fajrfilm۳۵.com صورت می‌پذیرد و درخواست‌های حضوری و یا درخواست‌هایی که اطلاعات آن‌ها مخدوش باشد، پذیرفته نمی‌شود.

بر اساس اعلام روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، هریک از افراد متقاضی می‎بایست با مراجعه به سایت جشنواره و تکمیل اطلاعات درخواست شده، حتما معرفی‌نامه رسانه برای تمامی خبرنگاران متقاضی را بارگذاری کنند.

همچنین اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران که قصد دارند مستقل و بدون حضور در لیست اسامی یکی از رسانه‌ها در جشنواره حضور داشته باشند، لازم است تصویر کارت عضویت انجمن و همچنین یک نمونه مطلب منتشر شده از دوره ۳۴ جشنواره فیلم فجر را روی سامانه بارگذاری کنند.

برنامه‌سازان رادیویی و تلویزیونی نیز لازم است که طی تماس با روابط عمومی جشنواره (تلفن: ۸۸۱۹۴۲۴۸ – ۸۸۱۹۴۲۵۷ - ۸۸۱۹۴۲۵۳) از شیوه معرفی عوامل برنامه خود و ارسال معرفی‎نامه رسمی از سوی سازمان صدا و سیما مطلع شوند.

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به دبیری محمد حیدری، بهمن‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.