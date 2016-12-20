به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «این‌همانی» به سه زبان کوردی کلهری، هورامی و سورانی تولید شده است. در این آلبوم امیرحسین تفرشی‌پور خواننده، نوازنده تنبور، آهنگساز و تنظیم‌کننده بوده است.

سامر حبیبی کمانچه آلتو، علی رحیمی بندیر، دف، کوزه، دهل، درامز، افکت‌های آکوستیک، بهاره حق‌پناه هارپ، یاسر نوازنده شمشمال، نرمه‌نای، کلارینت و محمدنجیب حسنی تک نواز شمشال به عنوان نوازنده در این کار حضور دارند. حسن خدایی نیا و پیام سوری صدابردار، انوشیروان صدیقی طراح گرافیک و امیر بهاری مدیر پروژه این اثر موسیقایی هستند.

«این‌همانی» که مدیریت پخش آن بر عهده موسسه نشر و پخش «جوان» بوده، اولین آلبوم امیرحسین تفرشی‌پور است که براساس پژوهش‌های شخصی او در زمینه موسیقی کوردی و هورامی انجام گرفته است. او که چند سالی از روی علاقه به موسیقی هورامی در این منطقه کار کرده، در این آلبوم تلاش کرده تا در عین وفاداری به موسیقی محلی این منطقه با استفاده از ترکیب نامتعارف سازها به ادبیات خاصی در بستر این موسیقی دست پیدا کند.

امیرحسین تفرشی‌پور آهنگساز و خواننده «این‌همانی» سابقه شاگردی و همکاری با استاد علی اکبرمرادی را در کارنامه کاری خود دارد. او همچنین به عنوان تک نواز تنبور در ارکستر «کامه‌راتا» به رهبری کیوان میرهادی حضور داشته است. وی همچنین به عنوان تک نواز در آلبومی به نام «کهنه هواران» که کنسرتو تنبوری به آهنگسازی کیوان میرهادی است حضور دارد.

آلبوم «این‌همانی» روز پنجشنبه ساعت ۱۷:۳۰ در کتابفروشی «هنوز» واقع در خیابان کریم‌خان بین ایرانشهر و ماهشهر شماره ۱۳۴، طبقه دوم با حضور عوامل تولید آلبوم رونمایی می‌شود.