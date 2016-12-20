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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۸

سرپرست فرمانداری شهرستان زنجان:

اصل آموزش در امر پیشگیری از وقایع طبیعی مورد توجه قرار گیرد

اصل آموزش در امر پیشگیری از وقایع طبیعی مورد توجه قرار گیرد

زنجان-سرپرست فرمانداری شهرستان زنجان گفت: در امر پیشگیری از وقایع طبیعی اصل آموزش را در اولویت کار خود قرار دهیم، متاسفانه مواجهه درستی با بلایای طبیع نداریم و باید اصل آموزش را جدی بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بیات ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران با تأکیدبر توجه به بحث آموزش افزود: موضوع آموزش یک بحث مهم و اساسی است که باید توجه ویژه ای در آموزش های شهروندی و مهارت های زندگی صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع آموزش، افزود: در خیلی از موارد به دلیل نبود آموزش قدرت مقابله با پدیده های احتمالی را نداریم و منجر به تبعاتی می شود.

بیات  با تأکید براینکه منابع مناسبی برای آموزش ها اعم از آموزش شهروندی به انواع مختلف تخصیص یافته است عنوان کرد:متأسفانه این منابع در جای خودهزینه نمی شود و این یک خیانت درحق شهروندان است.

وی خاطر نشان کرد:با اهمیت دادن و توجه به بحث آموزش به تبع اخلاق شهروندی نیز شکل می گیرد.

سرپرست فرمانداری شهرستان زنجان با بیان اینکه آموزش در اولویت قرار گیرد  عنوان کرد:توجه نکردن به موضوع آموزش باعث می شود که در مواجهه با بلایای طبیعی نتوان عکس العمل مناسب را نشان داد و این ملزم جدی گرفتن به آموزش است.

بیات  افزود: در روز مقابله با بلایای طبیعی برنامه های مختلفی توسط دستگاه ها اجرا می شود که هلال احمر به صورت نمادین دوره آموزشی برای مدیران برگزار کند و مانور ساعت صفر نیزبدون اطلاع قبلی برگزار می شود تا امادگی دستگاه ها در این روز سنجیده شود و مانورهایی با مشارکت مردم برگزار می شود.

وی با بیان اینکه بامساجد نیز هماهنگی های لازم درخصوص اسکان در موقعیت های بحران انجام شده است اظهار داشت: در خصوص بحث کارتن خواب ها نیز دستگاه های متولی باتوجه به فصل سرما عنایت داشته باشند باشند.

کد مطلب 3855389

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