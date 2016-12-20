اصل آموزش در امر پیشگیری از وقایع طبیعی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بیات ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران با تأکیدبر توجه به بحث آموزش افزود: موضوع آموزش یک بحث مهم و اساسی است که باید توجه ویژه ای در آموزش های شهروندی و مهارت های زندگی صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع آموزش، افزود: در خیلی از موارد به دلیل نبود آموزش قدرت مقابله با پدیده های احتمالی را نداریم و منجر به تبعاتی می شود.

بیات با تأکید براینکه منابع مناسبی برای آموزش ها اعم از آموزش شهروندی به انواع مختلف تخصیص یافته است عنوان کرد:متأسفانه این منابع در جای خودهزینه نمی شود و این یک خیانت درحق شهروندان است.

وی خاطر نشان کرد:با اهمیت دادن و توجه به بحث آموزش به تبع اخلاق شهروندی نیز شکل می گیرد.

سرپرست فرمانداری شهرستان زنجان با بیان اینکه آموزش در اولویت قرار گیرد عنوان کرد:توجه نکردن به موضوع آموزش باعث می شود که در مواجهه با بلایای طبیعی نتوان عکس العمل مناسب را نشان داد و این ملزم جدی گرفتن به آموزش است.

بیات افزود: در روز مقابله با بلایای طبیعی برنامه های مختلفی توسط دستگاه ها اجرا می شود که هلال احمر به صورت نمادین دوره آموزشی برای مدیران برگزار کند و مانور ساعت صفر نیزبدون اطلاع قبلی برگزار می شود تا امادگی دستگاه ها در این روز سنجیده شود و مانورهایی با مشارکت مردم برگزار می شود.

وی با بیان اینکه بامساجد نیز هماهنگی های لازم درخصوص اسکان در موقعیت های بحران انجام شده است اظهار داشت: در خصوص بحث کارتن خواب ها نیز دستگاه های متولی باتوجه به فصل سرما عنایت داشته باشند باشند.