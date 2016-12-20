مشکل سپاهان، خستگی است/ امیدوارم هواداران از تیم حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم قنبری عصر امروز در نشست خبری پس از بازی تیمش مقابل سایپای البرز در چارچوب رقابت‌های مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: ما پیش از این مسابقه یک روز کمتر به استراحت پرداخته بودیم و با توجه به خستگی دیدار مقابل تراکتورسازی تبریز، امیدوار بودیم که این موضوع روی کیفیت کار بازیکنانمان اثر نگذارد.

وی افزود: با این حال، خوشحال هستم که ما خیلی خوب بازی را شروع کردیم و ابتدای مسابقه به گل رسیدیم و در نهایت با پیروزی مسابقه را به پایان رساندیم.

مربی تیم سپاهان اصفهان با بیان اینکه تیم ما هفته آینده بازی سختی مقابل استقلال تهران دارد، تصریح کرد: بازی آینده ما بازی سختی است اما بدون شک اگر ساعت آن تغییر کند، استقبال بهتری صورت می‌گیرد و امیدوار هستم که در این بازی هواداران استقبال خوبی صورت دهند تا نتیجه مناسبی را از آن خود کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شجاع خلیل‌زاده در حال حاضر مشکل خاصی ندارد و در حال حاضر تنها مشکل ما ریکاوری است اما خوشحال هستیم که با تعویض‌های امروز، خستگی بازیکنان را جبران کردیم.

قنبری درباره عملکرد امینی، دروازه‌بان تیمش نیز خاطرنشان کرد: ما پیش از بازی به این بازیکن درباره خروج‌هایش تذکرداده بودیم و او تا کنون عملکرد خوبی از خود نشان داده و پاسخ اعتماد ما را نیز گرفت است.