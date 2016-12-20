مسئولان نهاوند نسبت به ایجاد رمپ برای خودپرداز بانک ها اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا سلامتی عصر سهشنبه در کارگروه مناسبسازی در فرمانداری نهاوند، پیشگام بودن ادارات در مناسبسازی ساختمان دستگاههای اجرایی را ضروری دانست و افزود: مناسبسازی اماکن و فضاهای عمومی به منظور دسترسی آسان جانبازان و معلولان به امکانات و مکانهای موجود وظیفه ای همگانی است.
وی بر انجام وظایف هریک از دستگاههای اجرایی طبق قانون و در راستای مناسبسازی فضاهای اداری وعمومی تأکید کرد و گفت: در شهرستان نهاوند خودپردازهای برخی بانک ها برای استفاده معلولین نامناسب است و باید هرچه سریعتر نسبت به آماده سازی آن اقدام کنند.
معاون فرماندار نهاوند از اداراتی که در راستای ارایه خدمات به جامعه معلولان و سالمندان همیار و مددکار بهزیستی بوده اند قدردانی کرد و خواستار افزایش این همکاریها شد و گفت: خوشبختانه در طرح تفصیلی شهر که در حال حاضر توسط شهرداری در حال اجرا است، حقوق معلولین برای مناسبسازی در نظر گرفتهشده است.
وی بابیان اینکه ۵۰ درصد معلولان نهاوند جسمی و حرکتی هستند، گفت: همه آحاد جامعه باید آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از ساختمانها و اماکن عمومی و معابر شهری تردد کنند و از حقوق اجتماعی خود برخوردار شوند.
نظر شما