دومین شب عکاسی یلدا برگزار شد/ تجلیل از بهروز و صمدیان

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرا رسیدن بلندترین شب سال، دومین «شب عکاسی یلدا» با حضور سیف‌الله صمدیان، بهمن بهروز، اسماعیل عباسی، افشین شاهرودی، ساعد نیک‌ذات، محسن راستانی، محمود عبدالحسینی و ... در استودیو نقش رویای بهشت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، محسن زین‌العابدینی مدیرعامل شرکت نقش رویای بهشت و متولی برگزاری «شب عکاسی یلدا» در سخنانی گفت: سال گذشته نخستین شب عکاسی یلدا را برگزار کردیم و با توجه به تجربه سال قبل و جلساتی که با آقایان اسماعیل عباسی، محمود مروتی، وجیه‌اله شیرمحمدی و آرش حمیدی برگزار کردیم، به این نتیجه رسیدیم که هر سال یک نشان افتخار تحت عنوان «انار زرین» را به یک هنرمند تاثیرگذار در رشته عکاسی اهدا کنیم به همین دلیل طی جلساتی که برگزار شد، به نام آقای بهمن بهروز رسیدیم.

انتشار نخستین مجله عکاسی فارسی در سال ۵۱

در ادامه اسماعیل عباسی عکاس، مترجم و مدرس دانشگاه در معرفی بهمن بهروز به ذکر خاطره آشنایی خود با وی پرداخت و گفت: سال ۱۳۵۱ بود و سه ـ چهار سالی می‌شد که یک دوربین زنیت خریده بودم، اما آن زمان منابع فارسی‌زبان برای یادگیری عکاسی وجود نداشت، برای همین مجلات دست‌دوم خارجی را تهیه می‌کردیم تا اینکه اردیبهشت‌ماه همان سال چشمم به یک مجله عکاسی فارسی روی دکه روزنامه‌فروشی افتاد. من آن ماهنامه را که ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۱ در ۲۰۰۰ نسخه به قیمت ۳۰ ریال چاپ شده بود خریدم و هنوز بعد از ۴۴ سال آن را دارم و امشب همراه خودم آورده‌ام به شما نشان دهم.

وی ادامه داد: نام آن ماهنامه «تصویر» بود که به همت و سردبیری بهمن بهروز چاپ می‌شد. البته پیش از «تصویر»‌ هم یک مجله عکاسی بود که البته نمی‌توان اسمش را مجله گذاشت، چون ۱۶ صفحه بیشتر نداشت و بیش از ۹۰ درصد آن هم به تبلیغات اختصاص داشت.

عباسی افزود: جالب است بدانید مجله «تصویر» فقط سه سال منتشر شد اما در همین مدت، یک مسابقه عکاسی هم برگزار کرد که جایزه نفر برگزیده سفر به انگلستان بود.

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: قطعاً آقای بهروز با کارهایی که کردند ـ اعم از چاپ مجله و فروش تجهیزات عکاسی ـ موجب ترویج هنر عکاسی شدند، بنابراین خیلی خوب است که این بخش از عکاسی را نادیده نگیریم.

تعطیلی ماهنامه «تصویر» به دلیل فشار ساواک

بهمن بهروز نیز در این مراسم درباره دلیل تعطیلی مجله «تصویر» بیان کرد: هنگامی که ماهنامه را راه‌اندازی کردم، ۲۵ سال داشتم. آن زمان ساواک به شدت روی کار نشر حساس بود، به همین دلیل صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی مجله با برادرم (جهانگیر بهروز) بود، چون مجوز انتشارات داشت.

عضو انجمن عکاسی میراث فرهنگی ادامه داد: پس از سه سال که از انتشار «تصویر» می‌گذشت، به دلیل فشارهای سیاسی و بالاجبار، مجله در مهرماه ۱۳۵۴ تعطیل شد. بعد از آن فعالیت مجله را با نامی جدید یعنی «فوتو» ادامه دادیم، البته به دستور ساواک، رویه مجله هم تغییر کرده بود.

در ادامه مراسم، لوح تقدیر و هدایای استودیو نقش رویای بهشت توسط رضی میری از هنرمندان رشته فرش دستباف و از عکاسان پیشکسوت به بهمن بهروز تقدیم شد.

هنر عکاسی هنوز خلق نشده است

سپس کلیپی پخش شد که طی آن چهره‌هایی همچون رضا کیانیان، ساعد نیک‌ذات، مسعود زنده‌روح کرمانی، افشین شاهرودی، نیکی کریمی، ابراهیم حقیقی و قباد شیوا درباره سیف‌اله صمدیان به اظهار نظر پرداختند.

پس از آن، صمدیان در سخنانی گفت: به خاطر دارم دو دهه پیش با مرحوم مرتضی ممیز و محمود کلاری نشسته بودیم و درباره راه‌اندازی یک مجله عکاسی صحبت می‌کردیم. من گفتم دوست دارم مجله فقط با عکاسان ارتباط برقرار نکند بلکه با همه کسانی که با تصویر سروکار دارند ـ حتی گرافیست‌ها و نقاشان ـ ارتباط بگیرد. این شد که نام «تصویر» را انتخاب کردیم. جالب اینکه بعدها که با آقای بهروز دیدار داشتم، ایشان از نام مجله استقبال کردند و من تازه آنجا فهمیدم قبلاً چنین مجله‌ای وجود داشته است و پس از آن هراس این را داشتم که نام مجله «تصویر» آقای بهروز را خدشه‌دار نکنم.

این پیشکسوت هنر عکاسی افزود: بعد از مجله هم قضیه گردهمایی به فکرم خطور کرد و حاصل آن «جشن تصویر سال»‌ شد که البته به دلیل بزرگ‌بودن بوم نقاشی، امکان حضور نقاشان را در این گردهمایی نداشتیم.

وی با بیان اینکه تأکید داشته در این مراسم از پیشوند «استاد» برایش استفاده نشود، گفت: معتقدم انسان اولین واکنشی که نسبت به هر چیز نشان داد، عکاسی بود. او تصویر را در شبکیه چشم خود ثبت کرد و آن را به تصویر اولیه و ناقصی روی دیواره غارها منتقل کرد. در واقع این انسان مانند شیر گرسنه‌ای بود که به مورچه‌ای قناعت نمود.

صمدیان افزود: همین طور تاریخ را بیایید جلو تا برسیم به نقاشی‌های داوینچی در قرن پانزدهم و بعد برسیم به «ریچارد اودان» در قرن بیستم که عکاسی با بک‌گراند سفید را ابداع کرد و «سباستیائو سالگادو» که گودال جهنمی طلا در برزیل را عکاسی کرد. بنابراین فکر می‌کنم ما برای ثبت تصویری که دیده‌ایم شاید قرن‌های دیگری لازم داشته باشیم تا بتوانیم تصویری دقیق مانند آنچه دیده‌ایم ثبت کنیم. بنابراین معتقدم هنوز هنر عکاسی و سینما خلق نشده است.

پس از این سخنان، لوح تقدیر، نخستین تندیس انار زرین به همراه هدایایی توسط اسماعیل عباسی به سیف‌اله صمدیان تقدیم شد. در پایان نیز، هندوانه شب یلدا توسط صمدیان و بهروز بریده شد و حاضران در مراسم، عکس یادگاری گرفتند.

بر اساس این گزارش، دومین شب عکاسی یلدا با حضور بیش از یست تن از عکاسان کشور شب گذشته دوشنبه ۲۹ آذر در استودیو نقش رویای بهشت برگزار شد.