به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از شکست تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: ما در این بازی تلاش بسیاری صورت دادیم و به نظرم با بضاعت خود، عملکردمان بد نبود اما امیدوار هستم که در ادامه شرایط ما بهتر شود.
وی با بیان اینکه تلاش میکنیم که در بازیهای آینده عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذاریم، تصریح کرد: باید بگویم که مدیران باشگاه حمایت ویژهای از تیم ما صورت میدهند اما به نظرم به خاطر بدشانسی، در عین عملکرد خوب تیم، نتایج مناسبی کسب نمیکنیم.
سرمربی تیم سایپا با بیان اینکه تیم ما باید در بازیهای آینده عملکرد بهتری از خود نشان دهد، تصریح کرد: باید کمبودهای خود را جبران کرده و با تغییر زمین تمرینی سایپا، شرایط را بهبود بخشیم.
وی با بیان اینکه ویسی ادامه مسیر من را در سپاهان تداوم بخشید، گفت: خوشحال هستم بازیکنان جوان زمان من، امروز به عنوان بازیکن ثابت بازی میکنند و امروز سپاهان با حمایت مدیران از سرمربی، شرایط خوبی دارد.
فرکی با اشاره به فحاشی هواداران سپاهان در این مسابقه گفت: در فوتبال حرفهای به این سئوالها پاسخ داده نمیشود زیرا همه چیز آن بچگانه است. من همه چیز را به خدا واگذار میکنم زیرا خاطرات خوبی از این تیم دارم. به هر حال عده محدودی علیه من شعار میدهند که این موضوع مهم نیست.
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