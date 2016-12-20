کتاب دستاوردها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب مهمترین فعالیت ها و دستاوردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی (سالهای ۸۴ تا ۹۴) و کتاب مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی (آذر ۶۳- شهر ۹۵) بعدازظهر امروز با حضور دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد.

کتاب اول مهمترین فعالیت ها و دستاوردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی را طی ۱۰ ساله اخیر نشان می دهد و کتاب دوم مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابتدا تا نیمه اول سال جاری است که تدوین شده است.