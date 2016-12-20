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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۱

کتاب دستاوردها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد

کتاب دستاوردها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد

مراسم رونمایی دو کتاب شورای عالی انقلاب فرهنگی بعدازظهر امروز با حضور وزیر علوم رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب مهمترین فعالیت ها و دستاوردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی (سالهای ۸۴ تا ۹۴) و کتاب مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی (آذر ۶۳- شهر ۹۵) بعدازظهر امروز با حضور دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد.

کتاب اول مهمترین فعالیت ها و دستاوردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی را طی ۱۰ ساله اخیر نشان می دهد و کتاب دوم مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابتدا تا نیمه اول سال جاری است که تدوین شده است.

کد مطلب 3855397
زهرا سیفی

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