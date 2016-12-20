اجرای برنامه های راهبردی کشور نیاز به وفاق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبر دزفولی امروز در حاشیه رونمایی کتابهای مهمترین فعالیت ها و دستاوردها و مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این کتابها منظم شده است، نکات جدید و نویی در تدوین مجدد این کتاب ها رخ داده است. گزارش فعالیت ۱۰ ساله شورای عالی انقلاب فرهنگی با رویکرد توجه به علم و فناوری، تحولات آموزشی، تدوین اسناد راهبردی کشور و داشتن برنامه برای تمام حوزه های علمی، پژوهشی و فرهنگی در این کتاب در اولویت قرار گرفته است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بخش عمده برنامه های راهبردی در حال حاضر در اختیار ما قرار دارد البته ممکن است کاستی ها و نقص هایی داشته باشد اما به دلیل اینکه در این اسناد راهبردی نحوه بازنگری و به روز رسانی پیش بینی شده می توان در آینده از نظرات صاحب نظران استفاده کرد تا به روز رسانی شود.

مخبر دزفولی افزود: ما مفتخرم همه دانشمندان و محققان کشور ما در حوزه های علم و فناوی دارای برنامه و چارچوب هستند و این برنامه و چارچوب نه فقط در افق های ۷-۸ ساله بلکه در افق هایی ۲۰ ساله پیش بینی شده است.

وی گفت: ما اکنون نیازمند یک دفاع در کشور هستیم که به کمک سه قوای مقننه، مجریه و قضائیه و سایر نهادها اجراسازی این اسناد راهبردی شکل گیرد.