داوطلبان و خیرین جمعیت هلال احمر استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر استان بوشهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهرگزارشی از فعالیت‌های حوزه داوطلبان و برنامه‌های آتی جمعیت در حوزه داوطلبان را بیان کرد.

حسین درویشی، این همایش‌ها را فضای مطلوبی برای هم اندیشی وتبادل افکار و دیدگاها به منظور گسترش فرهنگ انسان دوستانه و کمک به نیازمندان دانست.

حجت الاسلام عباس دشتی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمع داوطلبان با بیان اینکه جمعیت هلال احمر در تعالیم آسمانی قرآن را شعار و سرلوحه خود قرار داده است و به‌عنوان سازمانی مردم نهاد وکمک رسان است گفت: علاوه بر کمک به قشرهای آسیب‌دیده ناشی از حوادث و بلایا حس نوع دوستی و نیکوکاری را در انسان‌ها تقویت می‌کند و آنان را به سوی کمالات انسانی رهنمون می سازد.