به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله چمن گلی ظهر در نشست خبری با بیان اینکه آذربایجان غربی هفت رشته در بخش استعدادیابی دارد درحالیکه استان تهران پنج رشته دارد افزود: آذربایجان غربی هفت رشته در بخش استعدادیابی دارد درحالیکه استان تهران پنج رشته دارد درحالی که باید از سالها قبل استعدادیابی جزو اولویت ها می بود ولی جدیدا این کار در کشور رسمیت یافته است.

وی با تشریح اهداف و جزئیات برگزاری جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی در آذربایجان غربی گفت: این جشنواره از فردا با میزبانی ورزشگاه ۶۰۰۰ نفری غدیر ارومیه در ۷ رشته ورزشی آغاز می‌شود.

وی افزود: آذربایجان غربی جزو مستعدترین استان‌های ورزشی کشور است بنابراین رشته‌های ورزشی بیشتری در این استان به نسبت برخی استانهای دیگر مورد ارزیابی و استعدادیابی قرار می‌گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی گفت: خانواده‌ها و مراکز ورزشی می‌توانند در رشته‌های کشتی، دو و میدانی، تکواندو، قایقرانی، شمشیربازی، تیراندازی و والیبال افراد مد نظر خود را برای استعدایابی اولیه در ورزشگاه غدیر ارومیه حاضر کنند.

وی اظهار داشت: این گونه استعدادیابی‌ها باید سالها پیش انجام می‌شد چرا که در نتیجه چنین برنامه‌هایی قهرمانان بزرگ کشوری و جهانی کشف و معرفی می‌شوند.

چمن گلی گفت: چهره‌هایی همچون سعید معروف، میلاد عبادی پور یا عبدالرضا علیزاده که امروز ملی پوشان والیبال کشور از ارومیه هستند در برنامه‌های استعداد یابی فدراسیون والیبال در زمان آقای یزدانی خرم کشف شده و رویشان کار شد و امروز به اینجا رسیده‌اند بنابراین کار استعداد یابی باید با انسجام و اهداف سازمان یافته تر به‌صورت مداوم در هیئت‌های ورزشی مختلف انجام شود.

وی افزود: هفت رشته ورزشی برای این استعداد یابی بر اساس طرح آمایش سرزمینی انتخاب شده‌اند و فردا در مراسم افتتاحیه آغاز این جشنواره امیررضا خادم، قهرمان ورزشی کشور و معاون وزارت ورزش و جوانان نیز حضور پیدا می‌کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی گفت: در رشته کشتی تا کنون ۱۲۰ کشتی گیر پس از گذر از مراحل مختلف استعداد یابی منتخب شده‌اند و در رشته والیبال نیز ۶۵۰ ورزشکار انتخاب شده‌اند که کار بر روی آنها به‌زودی برای مدت یکسال آغاز می‌شود.

چمن گلی اعلام کرد: سرانه درآمد مردم آذربایجان غربی بسیار پایین و حتی کمتر از میانگین متوسط کشوری است بنابراین ورزش این استان نیازمند کمک‌های اثرگذارتری از سوی دولت است و در این میان فقدان اسپانسر نیز به مشکلات ورزشی افزوده شده است.

وی گفت: تنها اسپانسر ورزش در آذربایجان غربی شهرداری‌ها هستند که امسال این ادارات نیز حال و روز درآمدی مساعدی ندارند و متاسفانه آماج بیشترین انتقادات و هجمه‌ها نیز قرار می‌گیرند در حالیکه از شهرداریها به دلیل حمایت از ورزش باید تقدیر کرد.

چمن گلی عنوان کرد: طرح رایگان سازی سالن‌های ورزشی برای استفاده عموم در آذربایجان غربی امکان سنجی می‌شود چراکه معتقدیم قانون مجلس در مورد اجاره دادن اماکن ورزشی موفق نبوده و مانع از رشد ورزش همگانی شده است بنابراین باید به سمت رایگان سازی ورزش برای مردم حرکت کنیم.