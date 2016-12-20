به گزارش خبرنگار مهر، سعید مومنی بعد از ظهر سه شنبه در خلال آئین تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان و با حضور استاندار سمنان، ضمن بیان اینکه به‌طور میانگین روزانه ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز در کشور تولید می‌شود، ابراز داشت: با توجه به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی قرار داریم دولت تلاش می کند تا طرح های گازرسانی به همه مناطق کشور در اولویت قرار گیرد و بدین منظور امیدواریم بتوانیم تا پایان سال جاری روستاهایی که در مناطق سردسیر واقع شده اند و از نعمت گاز بی بهره اند را از گازرسانی برخوردار کنیم.

وی افزود: منابع انرژی محدود هستند و اگر در تولید و مصرف آن اهتمام کافی را نداشته باشیم با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد که ضرر آن در اقتصاد کشور هویدا می شود لذا لزوم صرفه جویی در مصرف گاز به عنوان یک ضرورت باید در همه بخش های جامعه نهادینه شود.

مدیر بخش گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در سال جاری هیچ گونه قطعی در گاز استان ها اتفاق نیفتاده است، اظهار داشت: یکی از افتخارات شرکت گاز رسانی آن است که علیرغم سرمایه بی سابقه و مصرف گاز بیش از اندازه در بخش خانگی گاز هیچ یک از مناطق شهری با مشکل مواجه نشد و توانستیم در زمان اوج مصرف و با همکاری مردم، گاز مورد نیاز را تامین کنیم.

مومنی با بیان اینکه ایران بعد از آمریکا و روسیه سومین مصرف‌کننده بزرگ گاز در جهان است، تصریح کرد: این آمارها نشان می دهد که باید در زمینه مصرف انرژی چاره ای اندیشه شود و اصلاح الگوی مصرف و آموزش به کارخانه‌داران و مردم برای مصرف بهینه انرژی باید به عنوان یک فرهنگ مورد توجه عموم قرار گیرد تا بتوانیم اصول صحیح مصرف را در بین مردم آموزش دهیم.

وی افزود: آموزش در سنین ابتدایی می تواند درکاهش مصرف انرژی موثر باشد و از سوی دیگر متاسفانه با ورود به فصل سرما سالانه شاهد حوادث تلخ و جبران ناپذیری در استفاده نادرست از وسایل گاز سوز هستیم که در درجه اول خانواده ها باید از وسایل گاز سوز مطمئن استفاده و سپس روش هایی را اتخاذ کنند که در آن منابع گرمایش کمتر هدر رود چراکه منابع انرژی تجدید ناپذیرند و باید آنها را درست مصرف کرد.

در این دیدار از خدمات محمدرضا جراحی تقدیر و روح الله نوریان به عنوان مدیر عامل و نائب رئیس جدید هیئت مدیره شرکت گاز استان سمنان معرفی شد.