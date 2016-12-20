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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۵

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان بوشهر:

نیروسازی اولویت اول اتحادیه انجمن های اسلامی است

نیروسازی اولویت اول اتحادیه انجمن های اسلامی است

بوشهر - مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان بوشهر گفت: نیروسازی اولویت اول اتحادیه انجمن های اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ بعد از ظهر سه‌شنبه در آیین معارفه مسئول جدید اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان منطقه بردخون اظهار داشت: نگاه اتحادیه بر نیروسازی و جریان سازی انقلاب اسلامی است که نیروسازی اولویت اوّل در این راستا است.

وی افزود: گروه‌های ده گانه از مدارس انتخاب می‌شوند که بر اساس چشم انداز پنج ساله برای پرورش دانش آموزان تلاش می‌کنیم  تا در قالب قرارگاه‌ها ساماندهی شوند.

افروغ اضافه کرد: با سازمان‌های تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه، نهاد کتابخانه‌های عمومی و بسیج دانش‌آموزی هماهنگی لازم صورت گرفته تا برای ترویج گفتمان دینی و وقف، تأسیس کتابخانه‌های مشارکتی، تشکیل کارگاه قصه‌گویی و حضور در برنامه بسیج اقدام شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون نیز گفت: انتظار می رود اتحادیه به سمت برنامه های ابتکاری و جدید برود تا شاهد پویایی و رشد حوزه دانش آموزی باشیم و نیروهایی مخلص و متعهد تربیت شوند.

ظهیر محمودی توجه به آسیب های اجتماعی در جامعه را ضروری دانست و گفت: مسائل اعتقادی زیربنای فعالیت اتحادیه قرار گیرد و به عنوان بازویی توانمند در کنار نظام تعلیم و تربیت خدمت کند.

وی ادامه داد: با همه توان و ظرفیت های موجود در همراه اتحادیه انجمن های اسلامی و برنامه های آن هستیم و خود را نیروی اتحادیه می دانیم.

در ادامه از تلاش های بهرام قایدی مسئول قبلی تقدیر شد و عبدالحمید حسینی به عنوان مسئول جدید اتحادیه انجمن های اسلامی منطقه بردخون معرفی شد

کد مطلب 3855416

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