ناجا در حوزه فناوری همگام با تکنولوژی روز دنیا حرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علی اکبر جلالی استاد برتر دانشگاه علم و صنعت در بین کارکنان پلیس آگاهی ناجا ضمن تبریک هفته پژوهش با بیان اینکه پلیس نقش بسیار مهمی در برقراری امنیت جامعه دارد، اظهار داشت: شبکه جهانی ارتباطات و اطلاعات به گونه ای با سرعت همه ابعاد زندگی بشر را دگرگون کرده که این جریان تحول پر شتابی حول محور تکنولوژی دیجیتال با مسائل و مشکلات بی سابقه همراه است.

وی به فضای سایبر و فعالیت های گوناگون در شبکه های این فضا اشاره کرد و افزود: در این فضا علاوه بر تسریع فعالیت ها، جرایم نیز پیچیده تر، سریع تر و کم هزینه تر انجام می شود.

پدر IT ایران به فاصله دانش پلیس امروز با پلیس ۵۰ سال قبل اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، پلیس در جایگاهی قرار دارد که خواه ناخواه باید به سمت الکترونیکی شدن حرکت کند و البته جامعه نیز خواهان چنین تغییراتی است.

وی گفت: نیروی انتظامی تنها سازمانی است که در حوزه دانش و فناوری همگام با تکنولوژی روز دنیا حرکت می کند.

جلالی ادامه داد: اطلاعات به روز و مفید، آن گاه که در زمان مناسب در اختیار اهل فن قرار گیرد منجر به تولید محصولات و خدماتی می شود که زندگی بشر امروز را بیش از پیش آسان و آسوده می کند.

وی نیاز به نوع آوری و خلاقیت، ارتباطات و اطلاعات آنی،فناوری و جهانی اندیشیدن، شناخت اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی، پذیرش ریسک فناوری های روز، درک فرصت ها، تهدیدات فضای سایبر و منابع انسانی دانش بنیان و حرفه ای محور را از نیازهای امروز پلیس آگاهی در فضای سایبر دانست.

پدر IT ایران با بیان اینکه پلیس عصر دیجیتال فقط وابسته به فناوری نیست بلکه باید به دانش قبل از بهره مندی از فناوری نیز مسلط باشد، اذعان داشت: پلیس عصر دیجیتال، فناوری را ابزار تسهیل کننده در انجام ماموریت ها و توانمندساز در آموزش دائم العمر خود می داند.

وی با اشاره به اینکه فناوری های نوین در خدمت پلیس است، گفت: برنامه ها و روش های متعارف توسعه پلیس سنتی، حتی اگر به صورت علمی، بسیار دقیق و با منابع مالی مناسب، طراحی و اجرا شوند پاسخگوی نیاز امروز جوامع پیچیده نیست و راهکار برون رفت از این مشکل را فقط باید از طریق استفاده مناسب از فناوری جستجو کرد.

جلالی بیان کرد: اطلاعات به روز و مفید آنگاه که در زمان مناسب در اختیار پلیس قرار گیرد، علاوه بر پیشگیری و آموزش عمومی مردم در وقوع جرم به ارتقاء خدمات و سرویس های پلیس منجر می شود.

وی با اشاره به اینکه استفاده از فناوری روز برای پلیس اولویت و پر اهمیت است، گفت: پلیسی که به داده ها و اطلاعات بیشتر و بهتری دسترسی داشته باشد، آینده بهتری خواهد داشت؛ فناوری باید بتواند اطلاعات مورد نیازعصر حاضر را به پلیس منتقل کند.

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، از اینترنت اشیاء یکی دیگر از راه های پیشرفت پلیس امروز نام برد و گفت: اینترنت اشیاء فناوری جدیدی است که می تواند در صورت امن بودن بستر اجرای آن، اطلاعات دقیق و به هنگام را دراختیار پلیس قرار دهد.

پروفسور جلالی حدود ۱۰ سال، یکی از کارآگاهان افتخاری پلیس آگاهی ناجا است که توانسته همکاری های متعددی در زمینه فناوری و افزایش دانش روز پلیس داشته باشد