به ‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمید چیت‌چیان وزیر نیرو در جمع مدیران صنعت برق کشور با بیان اینکه مجموعه مدیران وزارت نیرو به‌ ویژه در حوزه برق باید از این تفکر که دائماً به‌ دنبال امور روزمره و برنامه‌های کوتاه ‌مدت بوده، فاصله بگیرند، گفت: در حال حاضر، تفکر بلندمدت از اصول مدیریت در جهان توسعه‌یافته شده و ما هم باید در تصمیم گیری‌های خود، این اصل را باید همواره مدنظر داشته باشیم.

وزیر نیرو تصریح کرد: امروز در بحث توسعه برق و انرژی، توجه به اولویت‌های آینده از جمله توسعه حمل و نقل برقی، تأمین نیاز کل انرژی مصرفی ساختمان‌ها از صنعت برق و همچنین بحث ذخیره سازی انرژی از جمله برنامه‌های درازمدت و مؤثر برای توسعه این صنعت است.

این عضو کابینه دولت، تاکید کرد: مشغولیت به امور روزمره و حل مسائل روز همچون تامین پیک تابستان، مسلماً بسیار مهم بوده؛ اما موضوعی که باعث روند صعودی صنعت برق در طولانی‌مدت خواهد شد، توجه به روندها و تکنولوژی‌های آینده در این صنعت است.

وزیر نیرو در پایان خاطرنشان کرد: حرکت نکردن به سمت روندهای پیشرو موجود در این صنعت، باعث خواهد شد تا تحول بنیادی در این صنعت صورت نگیرد و آنچنان که باید اقتصاد مقاومتی در این صنعت شکوفا نشود.