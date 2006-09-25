مهمترين تحولات اتحاديه اروپا و عملكرد آن در تابستان 85

عملكرد اتحاديه اروپا در سه ماه گذشته را از دو منظر مي توان مورد بررسي و كنكاش قرار داد : 1- سياست داخلي ؛ 2- سياست خارجي . الف - سياست داخلي : فنلاند از 1 جولاي ( 10 تير ) براي يك دوره شش ماهه رياست دوره اي اتحاديه اروپا را از اتريش تحويل گرفت."ماتي ونهانن" نخست وزير اين كشور قانون اساسي واحد ، گسترش اتحاديه اروپا ، موضوع هسته اي ايران و خاورميانه را مهمترين دغدغه هاي فنلاند در دوره رياست بر اتحاديه اروپا اعلام كرد . 1- قانون اساسي واحد : همزمان با آغاز رياست دوره اي فنلاند بر اتحاديه اروپا بحثي با مضمون اعمال تغييرات در قانون اساسي واحد اروپا پيش آمد. نخست وزير فنلاند در همين زمينه و در گفتگو با روزنامه فرانكفورتر آلگماينه اظهار داشت : ما با اعمال هرگونه تغيير در قانون اساسي واحد مخالف هستيم . "ونهانن" با اشاره به نشست اخير اتحاديه اروپا درباره قانون اساسي واحد اظهار داشت: رهبران اتحاديه اروپا سال 2008 را آخرين زمان ممكن براي تصويب قانون اساسي واحد در تمام كشورهاي عضو اعلام كرده اند . به گزارش مهر، روند تصويب قانون اساسي واحد در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا پس از رياست دوره اي فنلاند مسكوت ماند. "اينگو فريدريش" معاون رئيس پارلمان اروپا با اشاره به مسكوت ماندن روند تصويب قانون اساسي واحد قاره سبز اظهار داشت : تعلل بيش از حد در تصويب و اجراي قانون اساسي واحد صحيح نيست . وي با بيان اينكه اجراي قانون اساسي واحد منوط به تصويب تمام اعضاي اتحاديه اروپا است،خاطر نشان كرد : تصويب و اجراي يك قانون اساسي واحد مي تواند تا حد زيادي معضلات داخلي اروپا را برطرف كند . معاون رئيس پارلمان اروپا همچنين اظهار داشت : آينده اروپا تا حد زيادي وابسته به تصويب قانون اساسي واحد است . با وجود اعلام موضع معاون پارلمان اروپا بازهم اين روند از سر گرفته نشد.تا جايي كه "ولفگانگ شوسل" صدراعظم اتريش كه كشورش پيش از اين رياست دوره اي را برعهده داشت،در اين باره اظهارداشت : براي خروج قانون اساسي واحد از بحران كنوني بايد شورايي با همين مضمون تشكيل شده و به فعاليت بپردازد . تا كنون ازميان 25 عضو اتحاديه اروپا 16 كشور قانون اساسي واحد را به تصويب رسانده اند . 2- گسترش اتحاديه اروپا : "ماتي ونهانن" نخست وزير فنلاند در سخناني در پارلمان اين كشور با تاكيد براهميت گسترش تعداد اعضاي اتحادي اروپا خاطرنشان كرد:اتحاديه اروپا همان شروطي را كه براي 10 عضو جديد درنظرگرفته بود، براي كانديداهاي آتي نيز مد نظر قرار خواهد داد. پيش تراتحاديه اروپا مذاكرات جدي خود را براي پيوستن تركيه به اين اتحاديه آغاز كرده بود.به دنبال آن نيز اعلام كرد كه روماني و بلغارستان تا سال 2007 ميلادي به عضويت اتحاديه اروپا در خواهند آمد . درهمين اثنا "اولي رن" كميسر گسترش اتحاديه اروپا در بروكسل اظهار داشت: ابهاماتي دربرآورده شدن خواسته هاي اتحاديه اروپا ازدو كشور بلغارستان و روماني كه از مدتها پيش كانديداتوري خود را اعلام كرده اند،مشاهده مي شود . كميسرگسترش اتحاديه اروپا افزود:افزايش تعداد اعضاي اتحاديه اروپا از25 به 27 كشور به سال 2008 ميلادي موكول مي شود. وي همچنين تصريح كرد: اصلاحات در روماني و بلغارستان از پيشرفت چنداني برخوردار نبوده است ،به همين منظور مقامهاي دو كشور بايد تلاشهاي خود را براي تحقق اين امر مضاعف كنند . از سوي ديگر"خوزه مانوئل باروسو" رئيس كميسون اروپا نيز در اين زمينه اظهار داشت: تعويق زمان عضويت دو كشور روماني و بلغارستان در اتحاديه اروپا به سال 2008 ميلادي مي تواند به نفع دو طرف باشد. وي در توضيح گفته خود خاطر نشان كرد:ما گمان مي كنيم كه دو كشوركانديد مي توانند در سايه افزايش همكاري ها با اتحاديه اروپا مسير بي عيب تري را براي پيوستن به اين اتحاديه طي كنند . اين در حالي است كه به تاخير افتادن گسترش اتحاديه اروپا از سوي برخي مقامهاي اين اتحاديه مورد تائيد قرار گرفته است . ب- سياست خارجي : - اتحاديه اروپا - ايران : اتحاديه اروپا و ايران دوره پر پيچ و خمي را در رابطه با موضوع هسته اي ايران پشت سر گذاشتند. اروپا به دنبال ارائه بسته پيشنهادي غرب به ايران در ماه ژوئن مدام دريافت پاسخ اين كشور را تعقيب مي كرد. مقامهاي اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه مشتركي با آمريكا خاطر نشان كردند: ايران با مثبت ارزيابي كردن پيشنهادهاي اروپا مي تواند تصميم درستي در قبال آنها بگيرد . دراين بيانيه مشترك همچنين آمده است: همكارهاي ايران با اروپا،آژانس بين المللي انرژي اتمي و جامعه بين المللي در طول يك سال گذشته وارد مرحله جديدي شده است . در ادامه اين بيانيه خاطرنشان مي كند: اروپا درباره ارائه يك سري پيشنهادهاي موثربه عنوان بهانه اي براي مذاكره با ايران، توافق كرده و معتقد است اگر ايران مايل به استفاده از اين فرصتها باشد،پيشنهادهاي مطرح شده اين شانس را در اختيارآنها قرار داده است.آمريكا نيز در اين بيانيه آمادگي خود را براي گفتگو با ايران اعلام كرده است . درهمين زمينه "خاوير سولانا" مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا از ديدار قريب الوقوع خود با "علي لاريجاني" دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران كه رياست هئيت مذاكره كننده هسته اي اين كشور را نيز برعهده دارد،خبر داد . محور گفتگوهاي لاريجاني و سولانا بحث و تبادل نظر درباره بسته پيشنهادي غرب اعلام شده بود.اتحاديه اروپا در موضع گيري هاي مختلف مقامهاي خود همواره بر حل و فصل ديپلماتيك موضوع هسته اي ايران تاكيد و خاطر نشان كردند كه پاسخ ايران مي تواند گره از بسياري مسائل و ابهامات موجود باز كند . اروپا در بسته پيشنهادي خود خواستار توقف فعاليت غني سازي اورانيوم شد، اما مقامهاي دولتي اين كشوراعلام كردند كه تعليق غني سازي اورانيوم نه پيش شرط مذاكرات با غرب است نه نتيجه آن خواهد بود . "جواد وعيدي" معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران با تاكيد بر اينكه قصد ايران دردستيابي به فناوري هسته اي، اهداف نظامي را دنبال نمي كند، آن را ضد منافع ملي كشورش خواند و اظهارداشت:"اگر ايران به تسليحات هسته اي دست يابد ، آمريكا كشورهاي همسايه را زير يك چتر نظامي عليه تهران گرد هم خواهد آورد." در حالي كه ايران 22 آگوست(31 مرداد) را زمان ارائه پاسخ به بسته پيشنهادي غرب تعيين كرده بود، گروه 1+5 موافقت خود را با ارجاع موضوع هسته اي اين كشور به شوراي امنيت اعلام كرد . پس از اين شوراي امنيت، قطعنامه ضد ايراني 1696 را با 14 راي به تصويب رساند . قطر تنها كشور مخالف تصويب اين قطعنامه بود . بر اساس اين قطعنامه تا 9 شهريور به ايران فرصت داده شد تا فعاليت غني سازي اورانيوم خود را متوقف كند، اما مقامهاي دولتي اين كشور مخالفت خود را با اين امر اعلام كردند . اين قطعنامه نخستين سند الزام آوري است كه درباره توقف برنامه هسته اي ايران صادر مي شود و در آن تهديد شده كه دولت ايران درصورت عدم اجراي اين قطعنامه با واكنشهاي پيش بيني شده در ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد روبرو خواهد بود كه بر اساس آن تحريمهاي اقتصادي، محدوديتهاي ارتباطات و قطع روابط ديپلماتيك عليه ايران اعمال خواهد شد . از سوي ديگر اتحاديه اروپا همچنان ازعلاقه مندي خود در حل و فصل دوستانه موضوع هسته اي ايران سخن گفته و خاطر نشان كرد : اروپا براي دستيابي به نتيجه قابل قبول در حل پرونده هسته اي ايران با انتخاب گزينه گفتگو تمام سعي و تلاش خود را به كار خواهد گرفت . علاوه بر"سولانا" ،"خوزه مانوئل باروسو" رئيس كميسيون اروپا و شمار زيادي از رهبران و مقامهاي دولتي كشورهاي اروپايي بر جستجوي ابزارهاي سياسي و ديپلماتيك براي حل موضوع هسته اي ايران تاكيد كردند . در حال حاضر نيز مقامهاي ايران در حال گفتگو و رايزني با مقامهاي اروپا هستند . 2- اتحاديه اروپا - خاورميانه : فنلاند به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه اي با ابراز نگراني از بحران اخير ميان رژيم صهيونيستي و فلسطين بدون محكوم كردن جنايات بي وقفه رژيم اسرائيل در مناطق فلسطيني تصريح كرد : از طرفين درگير مي خواهيم تا ازهرگونه اقدام ناقض قوانين بين ‌المللي پرهيز كنند. اين بيانيه مي افزايد:اتحاديه ‌اروپا همواره براهميت راهكارهاي ديپلماتيك تاكيد داشته و از تمام گروه ها در اين منطقه مي ‌خواهد تا هرگونه تلاش ممكن را براي حل اين مسئله از راههاي صلح ‌آميز انجام دهد . كميسيون اروپا با اختصاص 105 ميليون يورو به منظور كمك به مردم فلسطين بار ديگر بر علاقه مندي خود براي حمايت از برقراري صلح در خاورميانه تاكيد كرد . منابع ديپلماتيك در بروكسل با اعلام اين خبر افزودند : مبلغ مذكور قرار است به منظور هزينه درساخت بيمارستان، تامين برق، آب آشاميدني و خدمات كوچك براي فلسطيني ها هزينه شود . "رومانو پرودي" نخست وزير ايتاليا بعد از ديداربا همتاي لبناني خود " فواد سنيوره " در رم به خبرنگاران اعلام كرد : درنبود امنيت و توسعه اقتصادي صلح دائم درخاورميانه برقرار نمي شود. وي افزود : تا پيش از تضمين امنيت و توسعه اقتصادي نمي توان صلح دائم را درمنطقه خاورميانه ايجاد كرد. در همين حين ارتش رژيم صهيونيستي(21 تير) از زمين و هوا به بهانه آزادي دو نظامي خود كه به اسارت حزب الله درآمده بودند، به مناطق مسكوني و تاسيسات زيربنايي لبنان حمله كرد كه در جريان آن به تاسيسات زيربنايي به ويژه آب و برق، پل ها و جاده ها خسارتهاي فراواني وارد شد. وزراي امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به همين منظور نشستي را برگزار كرده و طي آن از رژيم صهيونيستي خواستند تا به استقلال و تماميت ارضي لبنان احترام بگذارد و به تجاوزات خود پايان دهد. شركت كنندگان در نشست بروكسل همچنين اعلام كردند : اتحاديه اروپا كشتار غير نظاميان و تخريب زيربناهاي غير نظامي را محكوم مي كند و خواستار خويشتنداري است. اتحاديه اروپا پس از اعلام آتش بس در لبنان به منظور كمك به بهبود اوضاع موافقت و آمادگي خود را براي اعزام نيروي نظامي به اين كشور اعلام كرد . اتحاديه اروپا به اين امر بسنده نكرد و هئيتي را در راس " اركي توميويا " وزير امورخارجه فنلاند و رئيس دوره اي اتحاديه اروپا روانه خاورميانه كرد . از سوي ديگر " لوئيز ميشل " يكي از كميسرهاي اتحاديه اروپا با بيان اينكه اسرائيل حقوق بشر در لبنان را تضعيف كرده ، تصريح كرد : اسرائيل نمي تواند با نام مبارزه با حزب الله دست به هر اقدامي در خاورميانه بزند . " كارل فون وگو " رئيس كميته امنيت و دفاع پارلمان اروپا با اشاره به اعزام نيروهاي اروپايي به لبنان اظهار داشت : اتحاديه اروپا با ايفاي نقش محوري در خاورميانه مي تواند در پايان دادن به بحران موجود سرعت بخشد .



" بنيتا فررو- والدنر " كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز در سخناني تصريح كرد : من فكر مي كنم كه مهمترين مسئله امروز اتخاذ يك موضع واحد از سوي اتحاديه اروپا در جهت درخواست براي توقف فوري درگيريها در خاورميانه است . اتحاديه اروپا با اختصاص 42 ميليون يورو به بازسازي لبنان كمك كرد . مقامهاي اتحاديه اروپا تصريح كردند كه در صورت لزوم به كمكهاي ماي خود به لبنان ادامه خواهند داد .