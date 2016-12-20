به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان، مسئول واحد مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت: به‌منظور کنترل و پایش لوازم‌آرایشی و بهداشتی، حفظ سلامت مصرف‌کننده، جلوگیری از عرضه محصولات غیرمجاز و پیشگیری از قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی محصولات آرایشی غیرقابل‌مصرف در شهر برازجان جمع‌آوری شد.

علی‌اکبر سلیمی فرد افزود: در این بازرسی‌ها، از ۱۱ مرکز عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی بازدید به عمل آمد که این مراکز ازلحاظ شرایط نگهداری محصولات، سلامت محصولات و برچسب اصالت و تاریخ تولید و انقضا آن‌ها مورد بازرسی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این گشت‌های مشترک، بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده و با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان دشتستان در حال حاضر به‌صورت ماهیانه توسط بازرسان ادارات مربوطه انجام می‌گیرد.