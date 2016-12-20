جشنواره تئاتر خیابانی در کرمان برگزار می شود

محمدرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین جشنواره تئاتر خیابانی یاسین با هدف حمایت از آثار فاخر و خلاق و تربیت نسل آینده ایران اسلامی در بهمن ماه سال جاری در کرمان برگزار می شود.

وی گفت: مضامین و معارف دینی و قرآنی، سبک زندگی با اقتصاد مقاومتی، فرهنگ ایثار و شهادت، تمامی مفاهیم و داستان و قصص قرآنی و عترت، زندگی و سیره رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، عفاف و حجاب، ولایتمداری و مهدویت، وحدت مذاهب اسلامی و عید غدیر، قربان و مبعث موضوعات این جشنواره است.

علیزاده از همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، معاونت قران و عترت وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر تئاتر خیابانی انجمن هنرهای نمایشی استان کرمان برای برگزار این جشنواره خبر داد و گفت: این جشنواره همزمان با هفته قران و عترت در کرمان برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان یادآور شد: هفته قرآن و عترت استان کرمان از ۱۰ تا ۱۶ بهمن ماه سال جاری در کرمان برگزار می شود.