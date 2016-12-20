آزادکاران راه یافته به نیمه نهایی چهار وزن دوم مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای عمومی کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور از دیروز در خانه کشتی شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران در حال برگزاری است و امروز با معرفی نفرات برتر چهار وزن دوم به پایان می رسد.
اسامی نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی مسابقات چهار وزن دوم به شرح زیر است:
۶۱ کیلوگرم:
مهران نصیری (مازندران) – بهزاد بهروزی راد (کرمانشاه)
پژمان جوربنیان (تهران) – محمد باقر یخ کش (مازندران)
۷۰ کیلوگرم:
مرتضی گوردزی (مازندران) – سعید داداش پور (تهران)
محمد یوسفی (مازندران)- جمال عبادی (خوزستان)
۸۶ کیلوگرم:
جلال زمان (مازندران) – کامران قاسم پور (مازندران)
حامد عاشق حسینی (تهران) – محمدجواد ابراهیمی (مازندران)
۱۲۵ کیلوگرم:
امین طاهری (تهران) – پرویز هادی (آذربایجان شرقی)
سید رضا موسوی (مازندران) – مهران میرزایی (همدان)
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