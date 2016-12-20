آزادکاران راه یافته به نیمه نهایی چهار وزن دوم مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های عمومی کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور از دیروز در خانه کشتی شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران در حال برگزاری است و امروز با معرفی نفرات برتر چهار وزن دوم به پایان می رسد.

اسامی نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی مسابقات چهار وزن دوم به شرح زیر است:

۶۱ کیلوگرم:

مهران نصیری (مازندران) – بهزاد بهروزی راد (کرمانشاه)

پژمان جوربنیان (تهران) – محمد باقر یخ کش (مازندران)

۷۰ کیلوگرم:

مرتضی گوردزی (مازندران) – سعید داداش پور (تهران)

محمد یوسفی (مازندران)- جمال عبادی (خوزستان)

۸۶ کیلوگرم:

جلال زمان (مازندران) – کامران قاسم پور (مازندران)

حامد عاشق حسینی (تهران) – محمدجواد ابراهیمی (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم:

امین طاهری (تهران) – پرویز هادی (آذربایجان شرقی)

سید رضا موسوی (مازندران) – مهران میرزایی (همدان)