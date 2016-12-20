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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۳

رقابت‌های عمومی کشتی کشور - تهران؛

آزادکاران راه یافته به نیمه نهایی چهار وزن دوم مشخص شدند

آزادکاران راه یافته به نیمه نهایی چهار وزن دوم مشخص شدند

نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی مسابقات چهار وزن دوم رقابت های عمومی کشتی آزاد کشور مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های عمومی کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور از دیروز در خانه کشتی شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران در حال برگزاری است و امروز با معرفی نفرات برتر چهار وزن دوم به پایان می رسد.

اسامی نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی مسابقات چهار وزن دوم به شرح زیر است:

۶۱ کیلوگرم:
مهران نصیری (مازندران) – بهزاد بهروزی راد (کرمانشاه)
پژمان جوربنیان (تهران) – محمد باقر یخ کش (مازندران)

۷۰ کیلوگرم:
مرتضی گوردزی (مازندران) – سعید داداش پور (تهران)
محمد یوسفی (مازندران)- جمال عبادی (خوزستان)

۸۶ کیلوگرم:
جلال زمان (مازندران) – کامران قاسم پور (مازندران)
حامد عاشق حسینی (تهران) – محمدجواد ابراهیمی (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم:
امین طاهری (تهران) – پرویز هادی (آذربایجان شرقی)
سید رضا موسوی (مازندران) – مهران میرزایی (همدان)

کد مطلب 3855425

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