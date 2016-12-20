شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۹۴۷ مصوبه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسحاقی بعدازظهر امروز در حاشیه رونمایی کتابهای مهمترین فعالیت ها و دستاوردها و مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۱۹ آذرماه سال ۶۳ با فرمان امام خمینی(ره) و با ریاست مقام معظم رهبری که به عنوان رئیس جمهور وقت بودند تاسیس شد.

وی افزود: امروز دو رونمایی داشتیم که یکی در حوزه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. این مصوبات از سال ۶۳ تا شهریور ۹۵ ساماندهی شد.

اسحاقی گفت: ما در نظام علمی و فرهنگی کشور نیاز به ساماندهی، تدوین اسناد راهبردی، ضوابط و تاسیس زیرساخت ها بودیم که با روشن بینی امام خمینی که یک مجلس سیاستگذاری ویژه در حوزه علمی و فرهنگی داشتند پارلمان فرهنگی و علمی را تاسیس کردند و با تاییدی که مقام معظم رهبری داشتند توانستیم در طول سالهای مختلف نسبت به ساماندهی حوزه های مختلف علمی و فرهنگی کشور اقدام کنیم.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مجموع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابتدا تاکنون با حذف مصوبات منسوخ شده یکهزار و ۹۴۷ مصوبه است که اولین مصوبه آن ۲۷ آذرماه سال ۶۳ است که امام خامنه ای به ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شدند.

وی تصریح کرد: این مجموع مصوبات در ۱۴ بخش تدوین و دسته بندی شده است که این بخش ها مربوط به اسناد راهبردی، اساسنامه ها، سیاست نامه ها، بخش هایی نیز مربوط به نهادهای خاصی مانند حوزه های علمیه، جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و آموزش عالی است که در کنار ضابطه هایی که پیش بینی کرده توانسته نظام علم و فناوری کشور را پیش ببرد.

اسحاقی تصریح کرد: کتاب دوم نیز به عملکرد ۱۰ ساله اخیر دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته که مهمترین آن تدوین اسناد راهبردی و نقشه های راه، توسعه تحول علمی و فرهنگی کشور است و اگر ما در طول ۴ دهه گذشته بر اساس تصویب این اسناد و فعالیت هایی که در حوزه علمی و فرهنگی صورت گرفته توانسته ایم به قله های علم و فناوری دست یابیم و حداقل می شود که در ۱۰ حوزه علوم پیشرفته ما جزو ۱۰ کشور اول هستیم.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: حال با داشتن این نقشه های جامع در حوزه های علم و فناوری می توانیم بگوییم توسعه و پیشرفته ما بیش از گذشته خواهد بود.