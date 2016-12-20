کانون مربیان فوتبال آذربایجان شرقی آغاز به کارکرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرج پور ظهر روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تشکیل و آغاز فعالیت کانون مربیان فوتبال آذربایجان شرقی اظهار داشت: جلسه هیئت‌مدیره کانون مربیان فوتبال استان آذربایجان شرقی روز گذشته برگزار شد و طی آن تصمیم‌گیری‌هایی صورت گرفت تا بتوانیم در آینده در جهت حمایت از مربیان استان قدم‌هایی برداریم.

وی با معرفی اعضای منتخب کانون مربیان فوتبال استان آذربایجان شرقی گفت: احد نظرزاده به‌عنوان مسئول کانون، حسن آذرنیا به‌عنوان نایب‌رئیس اول، صادق پور حسین نایب‌رئیس دوم، رسول خطیبی عضو هیئت‌مدیره، رضا فرج پور دبیر و سخن‌گو کانون، رسول شاکر روابط عمومی و بخش آموزش، حسین قضایی به‌عنوان خزانه‌دار کانون آغاز فعالیت نمودند و یونس باهنر و ناصر رنجبر نیز به‌عنوان بازرسین کانون فعالیت خواهند کرد.

دبیر کانون مربیان فوتبال آذربایجان شرقی با اشاره به تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در جلسه اعضای هیئت‌مدیره تصریح کرد: توجه بیشتر به مربیان پایه و انتخاب بهترین مربی در هرماه، حضور هیئت‌مدیره کانون به‌صورت رندوم در مدارس فوتبال، حضور و عیادت از پیشکسوتان فوتبال و تجلیل از آنان، مذاکره با کانون مربیان فوتبال ایران جهت بالا بردن کرسی‌های شهرستانی‌ها در هیئت‌مدیره کانون مربیان فوتبال ایران از اهم فعالیت‌های کانون خواهد بود.

فرج پور از آغاز عضوگیری از مربیان مدرک دار و صدور کارت عضویت و شناسایی برای مربیان استان خبر داد و گفت: معرفی آقای حسن آذرنیا به‌عنوان کاندید در بخش هیئت‌مدیره کانون مربیان فوتبال ایران و معرفی آقای رسول خطیبی به‌عنوان بازرس هیئت‌مدیره به کانون مربیان فوتبال ایران از دیگر برنامه‌های کانون خواهد بود تا بتوانیم در کانون مربیان فوتبال ایران نیز نمایندگانی داشته باشیم که انتخابات هیئت‌مدیره کانون مربیان فوتبال ایران 7 دی‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

سخنگوی کانون مربیان فوتبال آذربایجان شرقی با اشاره به دیگر اهداف این کانون تأکید کرد: حل مشکل بیمه، مالیات و قراردادهای حرفه‌ای مربیان فوتبال استان ازجمله برنامه‌هایی است که این کانون تصمیم دارد پیگیری کند. معرفی بهترین مربی رده بزرگ‌سالان استان به‌کل ایران، معرفی بهترین مربی رده پایه استان به‌کل ایران، معرفی بهترین مربی رده بانوان به‌کل ایران و تجلیل از پیشکسوتان استان نیز در برنامه‌های کانون قرار دارد.

وی در پایان گفت: به‌زودی شرایط عضویت در کانون مربیان فوتبال استان بعد از بررسی‌های هیئت‌مدیره به اطلاع مربیان عزیز می‌رسد.