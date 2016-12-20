طرح استعدادیابی ورزشی به صورت جشنواره ای در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث پورایراندوست ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال طرح ملی استعدایابی ورزشی به صوت ملی در گستره کل کشور انجام میشود که امید میرود نتایج آن در توسعه ورزش قهرمانی نقش مهمی ایفا کند.
وی افزود: مرحله نخست از طرح استعدایابی ورزشی که بهصورت جشنوارهای در ارومیه برگزار میشود بهصورت آزمون است تا در نتیجه آن ضمن ایجاد انگیزه در نوجوانان و جوانان، اعتماد خانوادهها به بدنه ورزش بیش از پیش جلب شود.
پور ایراندوست گفت: در مرحله دوم از این طرح افراد انتخاب شده در پایگاه ورزش قهرمانی مورد ارزیابی دقیق و حرفهای تر قرار گرفته و پایش میشوند.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی اظهار داشت: در مرحله سوم از کار استعدادیابی ورزشی در آذربایجان غربی که در ۷ رشته تکواندو، کشتی، تیراندازی، قایقرانی، والیبال، دو و میدانی و شمشیربازی انجام میشود نفرات انتخاب شده تحت نظر مربیان منتخب هر رشته ورزشی قرار میگیرند.
وی گفت: مربیان برای مدت یک سال برنامههای مختلفی را روی استعدادهای کشف شده انجام میدهند تا در نتیجه این کار افراد مستعدی برای تیمهای مختلف باشگاهی و ملی برگزیده شوند.
پورایراندوست با اشاره به مشکلات متعدد هیئتهای ورزشی تصریح کرد: تحقیقات نشان میدهد دلیل اصلی ناموفق بودن هیئتهای ورزشی آذربایجان غربی دوری از رسانههاست بنابراین از خبرنگاران دعوت میشود حداقل در روابط عمومیهای هیئتهای ورزشی کمک کار ورزش استان باشند.
وی تصریح کرد: تمامی هیئتهای ورزشی در قالب قوانین و شرایط موجود به راحتی میتوانند کار استعدادیابی را در رشتههای ورزشی مختلف انجام دهند و در این میان یافتن ورزشکاران مستعد و سرمایه گذاری روی آنها راهی جز پیمودن مسیر استعدادیابی ندارد.
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