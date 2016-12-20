وضعیت روابط ایران و بوسنی شایسته ظرفیت های دو کشور نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، «صفت سووفتیچ» رئیس مجلس بوسنی و هرزگویین که به تهران سفر کرده است، در محل وزارت امور خارجه با مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

سرمدی در این دیدار با اشاره به اینکه کار با بوسنی و هرزگویین در تمامی زمینه ها از اولویت های جمهوری اسلامی ایران است گفت: وضعیت روابط بین دو کشور شایسته ظرفیت های دو کشور نیست و در شرایط جدید بعد از رفع تحریم های ایران، باید در تمامی حوزه ها بویژه بخش اقتصادی بستر گسترش روابط دو کشور را فراهم کنیم.

قائم مقام وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه بدون برقراری روابط بانکی نمی توان انتظار توسعه روابط اقتصادی بین ایران و بوسنی را داشته باشیم، خواستار رفع موانع ارتباطات بانکی بین دو کشور و کمک بخش خصوصی ایران و بوسنی برای تنوع بخشی به روابط تجاری فیمابین شد.

«صفت سووفتیچ» نیز در این دیدار، ضمن قدردانی از حمایت ها و کمک های دولت و ملت ایران از بوسنی، با اشاره به سفر هیات های سیاسی بوسنی و هرزگویین به ایران، این سفرها را نشانه ای از اراده دولت و ملت بوسنی برای توسعه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران دانست.

رئیس مجلس اقوام بوسنی و هرزگویین همچنین وجود اراده سیاسی بین مقامات دو کشور و منافع متقابل برای توسعه روابط تجاری را بهترین محرک برای رسیدن به اهداف تعیین شده در زمینه های مختلف دانست.