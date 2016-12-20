به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان عسلویه با اشاره به بالا بودن نرخ تورم در بدو شروع کار دولت یازدهم اظهار داشت: دولت تدبیر و امید با تدابیر هوشمندانه خود توانسته است نرخ تورم را کنترل و کاهش دهد و بعد از سال‌ها تک رقمی کند.

فرماندار شهرستان عسلویه اضافه کرد: نرخ تورم سالانه در آبان سال جاری ۸.۴ درصد و رشد اقتصادی نیز به ۷.۴ درصد رسیده است.

وی افزود: دولت یازدهم از زمانی که فعالیت خود را آغاز کرده توانسته است نرخ رشد اقتصادی را به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی و یکی از اهداف اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از منفی ۶.۸ درصد به مثبت ۷.۴ درصد برساند.

نادری ادامه داد: بهبود چشمگیر نرخ رشد اقتصادی ماحصل اقداماتی است که دولت یازدهم در دوره فعالیت خود انجام و بخشی از آنها را به سرانجام رسانده است. بسیاری از این دستاوردها تحقق عینی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود به گونه‌ای که دولت یازدهم بهترین عملکرد را دراین بخش داشته است.

وی افزود: اعتبارات تملیک داریی شهرستان عسلویه به همراه اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به شهرستان مجموعا ۳۳ میلیارد۳۷۲ میلیون تومان است که باید اعتبارات مربوط به ارزش افزوده را نیز به این اعتبارات اضافه کرد.

رییس کمیته برنامه ریزی شهرستان عسلویه اظهار داشت: با توجه به مسائل اقتصادی پیش روی دولت با تلاش‌های صورت گرفته جدای از اعتبارات ارزش افزوده تا کنون مبلغ ۱۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از این اعتبارات تخصیص داده شده است که در قالب اسناد خزانه است.

فرماندار عسلویه اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی بر حسن انجام کار و سرعت پیشرفت فیزیکی کار پیمان کاران نظارت داشته باشند تا پروژه‌های عمرانی با سرعت و دقت لازم پیش رود و به گونه‌ای ساخته شوند که نشانه و نمونه کار مثبت و عام منفعه دولت تدبیر و امید باشد.

نادری بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی هر دو هفته یک‌بار گزارش دقیق از پیشرفت فیزیکی و مسائل و مشکلات پروژه های عمرانی در دست اجرا ارائه دهند تا با نظارت و همکاری مستمر روند اجرای این پروژه ها تسهیل شود.

فرماندار عسلویه گفت: دستگاه های اجرایی شهرستان به ارائه عملکرد خود در مطبوعات، جراید و فضای مجازی بپردازند زیرا عملکرد تک تک دستگاه‌ها عملکرد کلی دولت را نشان می‌دهد که نیاز هست به مردم ارائه شود تا مردم از آن آگاه شوند.