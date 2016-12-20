به گزارش خبرگزاری مهر، سیفعلی ضربی، با اشاره به اهم اقدامات اداره طرح‌ها و برنامه‌ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهار داشت: در این رابطه تاسیس انجمن‌های تخصصی صنایع همگن آبمیوه و کنسانتره، عرقیات و نقل، محصولات لبنی، قند و شکر و خشکبار و آرد در دستور کار قرار گرفت.

وی با تاکید بر سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در آذربایجان‌غربی گفت: در این زمنیه فراخوان سرمایه گذاری برای جذب سرمایه‌گذار نیز صادر شده است.

رئیس اداره طرح‌ها و برنامه ریزی سازمان صنعت و معدن آذربایجان غربی تصریح کرد: در آینده نزدیک نمایشگاه و نشست بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی در استان برگزار می‌شود.

ضربی از پیگیری تشکیل شرکت تعاونی تأمین مواد اولیه صنایع پایین دستی پتروشیمی در استان خبر داد و افزود: علاوه بر آن، در ماه گذشته اقداماتی در زمینه به هنگام کردن سند توسعه صنعت، معدنی، تجاری و سرمایه‌گذاری شهرستان‌های ارومیه، چالدران، ماکو، نقده، اشنویه، پیرانشهر، پلدشت، شاهین‌دژ و شوط شامل بررسی وضع موجود و تدوین اهداف، چشم انداز، راهبردها و برنامه‌های توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.

وی با تاکید بر بررسی مسائل و مشکلات مربوط به صنایع همگن انجمن تخصصی تازه تاسیس عایق‌های رطوبتی استان اظهار داشت: در آبان ماه، اقداماتی همچون بازاریابی برای سیب درختی، استقرار زیر ساخت‌های صنایع جانبی و تبدیلی شهرستان سلماس نیز انجام شد.