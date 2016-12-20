مراسم ترحیم آیت الله واعظ زاده خراسانی در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی رحلت محقق نستوه و نخستین دبیرکل مجمع جهانی تقریب آیت‌الله محمد واعظ زاده خراسانی مراسم ترحیم و بزرگداشتی از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و بیت شریف آن فقید سعید روز چهارشنبه یکم دیماه ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵ در مسجد نور تهران برگزار می شود.

آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی بامداد یکشنبه ۲۸ آذرماه در سن ۹۱ سالگی بر اثر کهولت سن و بیماری در مشهد مقدس به دیار باقی شتافت که مراسم تشییع پیکر آن مرحوم صبح دوشنبه ۲۹ آذرماه با حضور مسئولان کشوری و استانی و نمایندگان مجمع جهانی تقریب برگزار و پیکر مطهر ایشان در دارالعباده حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.