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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۲

فردا در مسجد نور؛

مراسم ترحیم آیت الله واعظ زاده خراسانی در تهران برگزار می شود

مراسم ترحیم آیت الله واعظ زاده خراسانی در تهران برگزار می شود

مراسم ترحیم عالم فرزانه و شخصیت برجسته تقریبی جهان اسلام آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی از سوی مجمع جهانی تقریب و بیت شریف آن فقید سعید روز چهارشنبه در مسجد نور تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی رحلت محقق نستوه و نخستین دبیرکل مجمع جهانی تقریب آیت‌الله محمد واعظ زاده خراسانی مراسم ترحیم و بزرگداشتی از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و بیت شریف آن فقید سعید روز چهارشنبه یکم دیماه ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵ در مسجد نور تهران برگزار می شود.

آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی بامداد یکشنبه ۲۸ آذرماه در سن ۹۱ سالگی بر اثر کهولت سن و بیماری در مشهد مقدس به دیار باقی شتافت که مراسم تشییع پیکر آن مرحوم صبح دوشنبه ۲۹ آذرماه با حضور مسئولان کشوری و استانی و نمایندگان مجمع جهانی تقریب برگزار و پیکر مطهر ایشان در دارالعباده حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.

کد مطلب 3855444

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