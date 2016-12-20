به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی استان لرستان، در دیدار شهردار و مدیرکل نهاد کتابانه های عمومی لرستان مقرر شد طبق تفاهم نامه ای بین سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد و نهاد کتابخانه های عمومی استان علاوه بر پشتیبانی و توسعه کتابخانه های باز شهری، زمینه تاسیس خانه های کتاب در سطح پارکهای خرم آباد فراهم شود.

یحیی عیدی بیرانوند شهردار خرم آباد در این دیدار ضمن تبریک انتصاب علی جهان آرا به عنوان مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان گفت: آقای جهان آرا فردی خوش سابقه و دلسوز نسبت به شهر است و تاکنون نیز منشا خدمات ارزنده ای بوده است.

وی با تأکید بر آمادگی شهرداری خرم آباد برای همکاری با نهاد کتابخانه های عمومی استان در راستای گسترش کتابخوانی در بین شهروندان افزود: مطالعه کتاب و گسترش آن در دل شهرها، روستاها ، خانواده ها و خصوصا در بین کودکان اقدامی ضروری و ارزشمند است.

شهردار خرم آباد خاطرنشان کرد: یکی از اهداف طرح کتابخانه های باز آشتی دادن مردم با کتابخوانی و استفاده از کتاب های راکد در منازل بود و ما امیدواریم با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی ، طرح مذکور را توسعه داده و به روزسانی کنیم.

عیدی بیرانوند ادامه داد: خوشحالیم که شهرداری خرم آباد را به عنوان مبتکر طرح کتابخانه های باز در ایران می شناسند و این امر می تواند زمینه ساز ایجاد دیدگاه مثبت نسبت به مردم لرستان در سطح کشور باشد.

وی ضمن ارائه پیشنهاد ایجاد خانه یا کافه کتاب در سطح پارک های خرم آباد گفت: یکی از اشتباهات ما این است که پارک ها را صرفاً به عنوان جایگاهی برای تفریح و سرگرمی می بینیم در حالی که باید آنها را به عنوان فرصتی برای جهت دهی اوقات فراغت شهروندان بنگریم.

شهردار خرم آباد با انتقاد از عدم احداث کتابخانه مرکزی شهر خرم آباد در سالهای گذشته تصریح کرد: یکی از دلایل ساخته نشدن کتابخانه مرکزی در چند سال پیش با وجود تامین اعتبارات و تهیه زمین آن، بی انگیزگی وعدم دلسوزی مدیران غیربومی وقت بود.

عیدی بیرانوند تأکید کرد: باید از ظرفیت امام جمعه محترم و استاندار پرتلاش برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و توسعه فرهنگی مرکز استان استفاده کنیم.

در این دیدار مقرر شد طبق تفاهم نامه ای مابین سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد و نهاد کتابخانه های عمومی استان علاوه بر پشتیبانی و توسعه کتابخانه های باز شهری، زمینه تاسیس خانه های کتاب در سطح پارکهای خرم آباد فراهم شود.