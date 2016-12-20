داعش مسئولیت درگیری های مسلحانه در «الکرک» اردن را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گروه تروریستی تکفیری داعش مسئولیت حملات تروریستی در اردن را برعهده گرفت.

در همین راستا، گروه تروریستی تکفیری داعش مسئولیت تیراندازی عناصر مسلح ناشناس به نیروهای امنیتی اردن در شهر «الکرک» واقع در جنوب این کشور را برعهده گرفت.

عناصر مسلح ناشناس روز یکشنبه به یک مرکز امنیتی در استان «الکرک» در جنوب اردن حمله کردند.

بنا بر بیانیه مشترک اداره امنیت عمومی و ریاست کل نیروهای ژاندارمری اردن، این نیروها به درگیری با یک گروه تروریستی که پس از تیراندازی به تعدادی از ماموران امنیتی در استان «الکرک» از ظهر یکشنبه در داخل قلعه باستانی این منطقه پناه گرفته بودند پایان داده و تمامی ۴ فرد مهاجم را از پای درآوردند.

گفتنی است، بر اثر تیراندازی عناصر مسلح در شهر «الکرک» در جنوب اردن ۱۰ نفر از جمله یک زن گردشگر کانادایی کشته و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند.