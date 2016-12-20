خشونت در دین مبین اسلام و فرهنگ مسلمانان جایگاهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی حاتمی پیش ازظهرسه شنبه درهمایش پرسش مهررئیس جمهوری که در سالن فرهنگی و هنری گلشن برگزار شد، اظهارکرد: دین مبین اسلام دین رحمت، صلح و آشتی است و با توجه به پرسش مهر رئیس جمهوری که خود دانش آموخته مکتب اسلام است، با طرح موضوع «خشونت» نقطه آغازی در ذهن دانش آموزان و جوانان ایجاد کردند.

وی تصریح کرد: همه باید بدانند که در دین و فرهنگ ما مسلمانان خشونت هیچ جایگاهی ندارد.

حاتمی بیان کرد: مسلمانان با بهره گیری از منابع وحی و اسلام ناب محمدی همواره مروج صلح، دوستی و گفتگوی مسالمت آمیزبوده و هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به وظایف دانش آموزان و فرهنگیان افزود: در این برهه از زمان وظایف دانش آموزان و فرهنگیان این است که فرهنگ محبت و گفتگو را در بین نسل های آینده رواج دهند.

حاتمی تصریح کرد: رئیس جمهور نیز با طرح پرسش مهر همه را به رعایت نکات اخلاقی وگفتگوی صحیح و به دور از خشونت تشویق کرده اند.

وی با اشاره به اینکه باید پرسش گری در جامعه نهادینه شود وهمه برخورد با پرسش گران را یاد بگیریم، بیان کرد: باید بدانیم پرسش گری انسان را به چرایی کارها می رساند.