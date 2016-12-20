تمامی آبگیرهای شهرستان خوی بر اثر برودت دما یخ بستند

به گزارش خبرنگار مهر، جبرئیل قلی پور بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: به دنبال بارش برف در منطقه و افت ناگهانی دمای هوا آبگیرها و زیستگاهای آبی این شهرستان دچار یخ زدگی شدند.

وی ادامه داد: با توجه به برودت هوا و سرمای شدید پرندگان به اطراف روستاها و حاشیه جاده ها پناه آورده لذا از عموم مردم تقاضا داریم از شکار پرندگان خودداری نموده و از تمامی دوستداران محیط زیست و تشکل های زیست محیطی مردمی میخواهیم تا این اداره را در جهت حفاظت از پرندگان با ارزش یاری کنند.

قلی پور گفت: دانه پاشی و پخش مواد غذایی در روزهای برفی و سرد زمستان می تواند تاثیر بسیار مهمی در حفظ و کمک به ادامه حیات وحوش و جلوگیری از مهاجرت پرندگان بومی به دیگر مناطق داشته باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی اضافه کرد : پیش بینی های لازم نسبت به پاشیدن دانه مرغ با همکاری تشکل های زیست محیطی در حاشیه آبگیرها و زیستگاهها آبی صورت گرفته است.

وی از شهروندان و دوستداران محیط زیست در خواست نمود به منظور کمک به ادامه حیات این موجودات ارزشمند و زیبای الهی با پخش دانه و مواد غذایی در آبگیرها و حاشیه رودخانه ها این اداره را یاری کنند.