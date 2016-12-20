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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۰

فرمانده نیروی انتظامی شفت خبر داد؛

توقیف خودروی پژو پارس با ۱۷ میلیون ریال خلافی در شفت

توقیف خودروی پژو پارس با ۱۷ میلیون ریال خلافی در شفت

شفت- فرمانده نیروی انتظامی شفت از توقیف یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس با ۱۷ میلیون ریال خلافی در این شهرستان خبر داد.

 سرهنگ علی صداقت  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس با ۱۷ میلیون ریال جریمه رانندگی در شهرستان شفت توقیف شد.

وی افزود: مأموران پلیس راهور هنگام کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس را به علت نبستن کمربند توقیف کردند.  

فرمانده نیروی انتظامی شفت خاطرنشان کرد: پس از بررسی مدارک و استعلام سوابق خودرو از سامانه اجرائیات پلیس راهور مشخص شد که خودرو دارای ۳۴ فقره تخلف به مبلغ ۱۷ میلیون ریال خلافی پرداخت نشده است.

وی ادامه داد : خودرو جهت سیر مراحل قانونی و تسویه حساب تخلفات به نزدیک ترین پارکینگ انتقال داده شد.

کد مطلب 3855455

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