توقیف خودروی پژو پارس با ۱۷ میلیون ریال خلافی در شفت

سرهنگ علی صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس با ۱۷ میلیون ریال جریمه رانندگی در شهرستان شفت توقیف شد.
وی افزود: مأموران پلیس راهور هنگام کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس را به علت نبستن کمربند توقیف کردند.
فرمانده نیروی انتظامی شفت خاطرنشان کرد: پس از بررسی مدارک و استعلام سوابق خودرو از سامانه اجرائیات پلیس راهور مشخص شد که خودرو دارای ۳۴ فقره تخلف به مبلغ ۱۷ میلیون ریال خلافی پرداخت نشده است.
وی ادامه داد : خودرو جهت سیر مراحل قانونی و تسویه حساب تخلفات به نزدیک ترین پارکینگ انتقال داده شد.
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