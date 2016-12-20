انزجار از عاملان حمله شب گذشته نباید به بروز تنفر منجر شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، رئیس‌ جمهور آلمان در اظهاراتی به حادثه شب گذشته در برلین واکنش نشان داد.

بر این اساس، «یوآخیم گواک» رئیس‌ جمهور آلمان در واکنش به حمله شب گذشته در برلین گفت: تنفر و انزجار از مسببین حمله شب گذشته نباید به بروز تنفر منجر شود.

لازم به ذکر است، ورود ناگهانی و عامدانه یک کامیون به داخل یک فروشگاه در شهر «برلین» پایتخت آلمان، تا کنون ۱۲ کشته و ۴۸ زخمی برجای گذاشته است.

رسانه های محلی به نقل از نیروهای پلیس حاضر در محل حادثه گزارش دادند که این حمله در فروشگاهی در مجاورت خیابان «کورفراِستندام» برلین به وقوع پیوسته بود.

سخنگوی پلیس شهر برلین دقایقی پس از این رویداد به خبرنگاران گفت که «راننده این کامیون دستگیر شده و هم اکنون برای طی مراحل تحقیقات در پاسگاه پلیس بسر می برد».

گفتنی است، این رویداد یادآور حمله تروریستی ماه ژوئیه در «نیس» فرانسه بود که طی آن، یک فرد تونسی تبار به نام «محمد بوهلل» با راندن یک کامیون ۱۹ تُنی به سوی جمعیتی که در حال تماشای مراسم آتش بازی به مناسبت «روز باستیل» بودند، باعث مرگ ۸۶ تَن شده بود.