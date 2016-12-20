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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۳

وزیر اطلاعات:

دستگاه های امنیتی تهدیدها را با کمترین هزینه خنثی می کنند

دستگاه های امنیتی تهدیدها را با کمترین هزینه خنثی می کنند

ساری - وزیر اطلاعات گفت: امروز دستگاههای امنیتی با حرکت اطلاعاتی دانش بنیان بسیاری از تهدیدهای امنیتی را با کمترین هزینه خنثی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با تبریک ایام ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) از استان مازندران به عنوان دیار علویان و سرزمین شهید پرور یاد کرد و گفت: همدلی و همگرایی در استان توفیق بزرگی برای بهبود مسائل و خدمت به مردم است.

وی با اظهار اینکه همدلی و هم افزایی موجب استحکام و پیشرفت امور می شود، تصریح کرد: همدلی و وحدت و برادری در مسیر خدمت باید حفظ و تقویت شود.

حجت الاسلام علوی با بیان اینکه دستاوردهای حوزه امنیت پنهان ولی محصول آن بسیار با ارزش است، تندرستی و امنیت را دو نعمت ناشناخته دانست و گفت: قدر امنیت را نمی دانیم اما وقتی از دست رفت متوجه ارزش و منزلت آن خواهیم شد و امروز با فداکاری و جانفشانی سربازان گمنام نظام مقدس جمهوری اسلامی امنیت کامل در کشور برقرار است.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه همت و تلاش استاندار و دستگاههای امنیتی استان در جهت تعمیق امنیت استان قابل تقدیر است گفت: مازندران در پیوستن به اهل بیت علیهم اسلام سابقه طولانی داشته و دارد و نخستین حکومت موالیان اهل بیت با حمایت مردم علوی مازندران در این منطقه برقرار شد.

وی تصریح کرد: مازندران در دفاع مقدس هم در همه جبهه ها و خطوط مقدم با لشکر ۲۵ کربلا حماسه آفرینی کرد.

وزیر اطلاعات، امنیت، مسئله و اولویت اول کشور دانست و گفت: هر  حرکت مشکوک دشمن با اشرافیت اطلاعاتی خنثی شده است و جامعه اطلاعاتی کارآمد و پرثمر با جدیت در مسیر تامین امنیت گام بر می دارد.

وی با بیان اینکه همدلی و تعامل و پیوند مستحکم کاری دستگاههای امنیتی امنیت پایدار را به دنبال داشته است عنوان کرد: اقتصاد ، فرهنگ و رسانه هم نیازمند امنیت هستند و همه باید تلاش کنیم تا امنیت را برای سرمایه گذاری فراهم کنیم.

علوی ادامه داد: دستگاههای امنیتی از سرمایه گذاران به خاطر تولید و کاهش تورم و ایجاد اشتغال حمایت همه جانبه می کنند و اشتغال باید توسط بخش خصوصی و سرمایه گذاران ایجاد شود زیرا لازمه سرمایه گذاری امنیت است.

وزیر اطلاعات بیان کرد: پیوند مردم با نظام زیر ساخت امنیت پایدار است زیرا در عرصه خدمت مسئولین جدای از مردم نیستند و از جنس مردمند و این روحیه برای استمرار نقش مردم در عرصه های مختلف ضروری است و در فرهنگ اسلامی برآوردن حاجت مردم نعمت الهی است.

کد مطلب 3855464

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