لاریجانی ترور سفیر روسیه در ترکیه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی خطاب به همتای روسی خود ترور سفیر روسیه در ترکیه را تسلیت گفته و آن را محکوم کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام‌هایی جداگانه خطاب به ویاچیلا و لودین رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه و خانم الف تینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه ترور سفیر این کشور در آنکارا را محکوم و با دولت و ملت روسیه، در این واقعه ابراز همدردی کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام‌های خود ابراز امیدواری کرد که با همکاری مشترک جامعه بین‌المللی سایه شوم تروریسم از جامعه جهانی رخت بربندد.

وی همچنین گفت: این اقدام شنیع تروریستی، با افشای ماهیت پلید گروه‌های تروریستی و خطر آنها برای ثبات و آرامش جامعه جهانی بار دیگر نشان داد که تروریسم تهدیدی برای تمام ملت‌های هر قومیتی فرهنگی، دین، مذهب و جغرافیا است.