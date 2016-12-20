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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۵۲

محیط زیست بوکان و خیرین، پرندگان را در سرما فراموش نکردند

محیط زیست بوکان و خیرین، پرندگان را در سرما فراموش نکردند

ارومیه - رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان گفت : همزمان با بارش برف و بردوت هوا، اداره محیط زیست بوکان به همراه چند ین خیر اقدام به دانه پاشی در جاده های مواصلاتی بوکان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی، محمد احمدی با اعلام این مطلب اظهارداشت: با توجه به بارندگیهای اخیر، پرندگان زیادی برای یافتن غذا به سطع جاده‌ها، پارکها، مناطق حاشیه شهر پرواز می کنند.  

وی ادامه داد: اداره محیط زیست با توجه به مسئولیت خود در قبال حیات وحش و طبیعت هر ساله و با همکاری فعالان زیست محیطی اقدام به پخش مواد غذایی در مناطق سطع شهرستان و زیستگاهها می‌کند و آنرا اقدامی خیرخواهانه و در راستای اعتلای فرهنگ زیست محیطی می داند.

احمدی از همشهریان طبیعت دوست و سازمانهای مردم نهاد بوکانی در خواست نمود در این فصول سرد و روزهای برفی سال بمانند همیشه، طبیعت و جانوران را فراموش نکنند و مهر و دوستی خود  هر چند با اندک غذایی نثارشان سازند.

در این روزها مشتی دان و مقداری خرده نان می‌تواند نماد عشق و وفاداری شود و درسی باشد برای فرزنمدانمان تا مهر ورزیدن به حیوانات و طبیعت را بیاموزند و الفت و دوستی در این سرزمین جاودانه شود.

کد مطلب 3855468

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