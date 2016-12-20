محیط زیست بوکان و خیرین، پرندگان را در سرما فراموش نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی، محمد احمدی با اعلام این مطلب اظهارداشت: با توجه به بارندگیهای اخیر، پرندگان زیادی برای یافتن غذا به سطع جاده‌ها، پارکها، مناطق حاشیه شهر پرواز می کنند.

وی ادامه داد: اداره محیط زیست با توجه به مسئولیت خود در قبال حیات وحش و طبیعت هر ساله و با همکاری فعالان زیست محیطی اقدام به پخش مواد غذایی در مناطق سطع شهرستان و زیستگاهها می‌کند و آنرا اقدامی خیرخواهانه و در راستای اعتلای فرهنگ زیست محیطی می داند.

احمدی از همشهریان طبیعت دوست و سازمانهای مردم نهاد بوکانی در خواست نمود در این فصول سرد و روزهای برفی سال بمانند همیشه، طبیعت و جانوران را فراموش نکنند و مهر و دوستی خود هر چند با اندک غذایی نثارشان سازند.

در این روزها مشتی دان و مقداری خرده نان می‌تواند نماد عشق و وفاداری شود و درسی باشد برای فرزنمدانمان تا مهر ورزیدن به حیوانات و طبیعت را بیاموزند و الفت و دوستی در این سرزمین جاودانه شود.